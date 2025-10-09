[INFOGRAPHIC] Những mỹ nhân Việt sở hữu làn da nâu

'Nữ thần waterbomb' Kwon Eun Bi lần đầu chia sẻ về khoản chi lớn sau khi gặt hái thành công lớn trong sự nghiệp.
Núi Chúa miền Trung hút du khách với rừng sa mạc độc đáo, biển xanh trong, cùng trải nghiệm trekking, khám phá thiên nhiên hoang sơ và văn hóa Chăm.
Phương Oanh và Ngọc Hân bằng tuổi, có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm qua.
Đức Phúc lớn lên trong gia đình có nhiều khó khăn, luôn nỗ lực hoạt động nghệ thuật, hiện tại nhiều lần làm từ thiện.
Bé Pi - con trai của Hoa hậu Ngọc Hân và Phú Đạt chào đời vào ngày 28/8/2025, càng lớn càng kháu khỉnh.
Flavia Lopez bị chấn thương đầu gối. Bởi vậy, cô ngồi xe lăn trong chương trình trình diễn thời trang thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2025.
Xệ Xệ - cháu của Quán quân Rap Việt mùa 3 Double2T là gương mặt nhí được đông đảo khán giả yêu mến bởi phong cách biểu diễn tự nhiên, đáng yêu.
Ca sĩ Đức Phúc ủng hộ 100 triệu đồng cho bà con Thái Nguyên chịu thiệt hại bởi nước lũ. Huỳnh Lập đóng góp 50 triệu đồng.
Anastasia Venza làm người mẫu từ năm 13 tuổi, vừa đăng quang Hoa hậu Nga 2025, trở thành đối thủ của Hương Giang ở Miss Universe 2025.
Bà xã Chi Bảo gặp tay vợt pickleball số một thế giới Ben Johns. Ca sĩ Đan Trường tất bật chuẩn bị cho liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát.
Từng lao đao vì thẩm mỹ thất bại, nữ diễn viên Tường Vi giờ đây khiến nhiều người ngỡ ngàng với diện mạo xinh đẹp, thần thái rạng rỡ.
Phương Ly xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới: làn da nâu khỏe khoắn cùng phong cách trang điểm gợi cảm khác hẳn hình ảnh ngọt ngào quen thuộc trước đây.
Phương Oanh bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu, ca sĩ. Những năm qua, vợ Shark Bình đóng nhiều phim truyền hình.
Hồ Văn Cường đoạt quán quân Thần tượng âm nhạc nhí 2016, hiện tại mua được nhà, không quá áp lực về kinh tế.
Phương Oanh từng chia sẻ, Shark Bình cho biết, cô là người phụ nữ hội tụ đầy đủ những điều anh mong cầu. Nữ diễn viên còn tiết lộ, cô là fan của Shark Bình.
Khi bị thương trong lúc quay phim Chị ngã em nâng, Lâm Bảo Châu được Lệ Quyên ân cần chăm sóc.
Đang tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss Grand International 2025, Yến Nhi 'vạ miệng'. Hiện tại, mọi động thái của cô gây chú ý.
Quốc Trường giàu có, từng hé lộ về một số mối tình và chia sẻ lý do không công khai chuyện tình cảm.
Khả Như từng nhiều lần muốn bỏ nghề trước khi đoạt giải Nữ diễn viên sân khấu ở Mai Vàng năm 2017 và 2018.
Việt Hương đăng ảnh gợi cảm đón sinh nhật tháng 10. Mỹ Tâm phấn khích khi biểu diễn trong vòng tay khán giả Hà Nội ngày Trung thu.
Diện bộ sưu tập dạ hội mới của NTK Tommy Nguyễn, Lê Tuyền – Người đẹp Hình thể Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2024 hút ánh nhìn với vóc dáng gợi cảm.