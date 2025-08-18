Hà Nội

Cuộc sống của Minh Tú và chồng Tây trong căn hộ cao cấp

Giải trí

Cuộc sống của Minh Tú và chồng Tây trong căn hộ cao cấp

Siêu mẫu Minh Tú không ít lần hé lộ những khoảnh khắc đời thường của bản thân và chồng ngoại quốc trong căn hộ cao cấp. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Minh Tú và Cris kết hôn vào năm 2024. Hiện tại, đôi vợ chồng son sống trong một căn hộ cao cấp ở TP HCM. Ảnh: FB Minh Tú.
Minh Tú và Cris kết hôn vào năm 2024. Hiện tại, đôi vợ chồng son sống trong một căn hộ cao cấp ở TP HCM. Ảnh: FB Minh Tú.
Minh Tú thường xuyên hé lộ cuộc sống bên chồng người Đức trong căn hộ có thiết kế hiện đại. Ảnh: FB Minh Tú.
Minh Tú thường xuyên hé lộ cuộc sống bên chồng người Đức trong căn hộ có thiết kế hiện đại. Ảnh: FB Minh Tú.
Nữ người mẫu khoe khoảnh khắc trò chuyện cùng chồng. Ảnh: FB Minh Tú.
Nữ người mẫu khoe khoảnh khắc trò chuyện cùng chồng. Ảnh: FB Minh Tú.
Nữ người mẫu chờ đợi bạn đời đi làm về. Ảnh: FB Minh Tú.
Nữ người mẫu chờ đợi bạn đời đi làm về. Ảnh: FB Minh Tú.
Vợ chồng Minh Tú nuôi chú chó Bảnh Tỏn và mèo Nết Na trong nhà. Ảnh: FB Minh Tú.
Vợ chồng Minh Tú nuôi chú chó Bảnh Tỏn và mèo Nết Na trong nhà. Ảnh: FB Minh Tú.
Theo Vietnamnet, chú chó Bảnh Tỏn của Minh Tú là chó Corgi. Ảnh: FB Minh Tú.
Theo Vietnamnet, chú chó Bảnh Tỏn của Minh Tú là chó Corgi. Ảnh: FB Minh Tú.
Theo Tiền Phong, chú chó Bảnh Tỏn từng xuất hiện trong clip giới thiệu của Minh Tú gửi đến cuộc thi Miss Supranational 2018 . Ảnh: FB Minh Tú.
Theo Tiền Phong, chú chó Bảnh Tỏn từng xuất hiện trong clip giới thiệu của Minh Tú gửi đến cuộc thi Miss Supranational 2018 . Ảnh: FB Minh Tú.
Về mèo Nết Na, Minh Tú cho biết, cô được tặng vào giai đoạn trầm cảm sau cuộc thi The Face Vietnam 2017. Minh Tú coi Nết Na là người thân. Ảnh: FB Minh Tú.
Về mèo Nết Na, Minh Tú cho biết, cô được tặng vào giai đoạn trầm cảm sau cuộc thi The Face Vietnam 2017. Minh Tú coi Nết Na là người thân. Ảnh: FB Minh Tú.
Minh Tú thường tự tay trang trí nhà cửa mỗi dịp Giáng sinh, lễ Tết. Ảnh: FB Minh Tú.
Minh Tú thường tự tay trang trí nhà cửa mỗi dịp Giáng sinh, lễ Tết. Ảnh: FB Minh Tú.
Nữ người mẫu chăm vào bếp nấu nướng. Ảnh: FB Minh Tú.
Nữ người mẫu chăm vào bếp nấu nướng. Ảnh: FB Minh Tú.
Chồng Minh Tú cũng giỏi nấu nướng. Ảnh: FB Minh Tú.
Chồng Minh Tú cũng giỏi nấu nướng. Ảnh: FB Minh Tú.
Cris không ít lần vào bếp nấu ăn cho Minh Tú. Ảnh: FB Minh Tú.
Cris không ít lần vào bếp nấu ăn cho Minh Tú. Ảnh: FB Minh Tú.
