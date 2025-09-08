Hà Nội

Siêu mẫu Minh Tú hiện ra sao sau chấn thương?

Giải trí

Bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương, Minh Tú trải qua ca mổ, hiện tại tĩnh dưỡng ở nhà.

Ngày 29/8, trên trang cá nhân, siêu mẫu Minh Tú (thứ hai bên trái) cho biết, cô rời Sao nhập ngũ 2025 vì chấn thương.
Nữ người mẫu trải qua ca mổ sau khi bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương.
Cris là chỗ dựa tinh thần lớn nhất, luôn ở cạnh Minh Tú trong những ngày khó khăn nhất.
Chồng Minh Tú chăm sóc, hỗ trợ nữ người mẫu.
"Cơm bưng nước rót tận miệng. Chỉ có nằm", Minh Tú khoe được bạn đời chăm sóc.
Sợ Minh Tú buồn, Cris đưa nữ người mẫu ra ngoài đi dạo.
Minh Tú cho biết, sau ca mổ, cô tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trong thời gian dài.
"Mình tin, nhận được sự đồng hành và yêu thương từ mọi người, mình sẽ sớm trở lại với phiên bản khỏe mạnh, kiên cường và rực rỡ hơn", Minh Tú viết.
Minh Tú cho biết, chỉ ăn và ngủ, cô tăng 2kg.
Nữ người mẫu chia sẻ hình ảnh bên mẹ ruột đồng thời viết: "Cùng nhau cố gắng, sang năm chạy đua cùng nhau nha má".
Minh Tú kết hôn năm 2024. Sau đám cưới, cô vẫn miệt mài tham gia hoạt động nghệ thuật.
Minh Tú tự lập tài chính trước khi lấy chồng. Bởi vậy, sau khi kết hôn, cô không phụ thuộc vào tiền của Cris.
