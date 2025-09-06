[INFOGRAPHIC] Một tuần biến động mạnh, vàng SJC liên tục phá đỉnh

Trong một tuần qua, giá vàng trong nước biến động mạnh, vàng miếng SJC liên tục phá đỉnh.
Đoạn clip cho thấy một người đàn ông đang dừng xe trên phố thì hốt hoảng thấy 2 con bò đực hung dữ đang lao về phía mình ở Fatehpur, Sikar, Rajasthan, Ấn Độ.
Nhiều thiết bị gia dụng tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại chính là “thủ phạm” âm thầm làm tăng hóa đơn tiền điện hàng tháng.
Từ sáng sớm ngày Rằm tháng 7, chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) rộn ràng không khí mua sắm.
Các dịch vụ từ mâm cúng trọn gói, viết sớ cầu siêu đến ship đồ tại nhà...giúp thị trường sôi động mỗi mùa Vu Lan.
Lễ Vu Lan không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong đời sống tinh thần của người Việt mà còn tác động đến thị trường hàng hóa phục vụ nhu cầu lễ cúng.
Trước khi bị bắt, “bầu Đoan” được biết đến với lối sống xa hoa và khối tài sản kếch xù từ bất động sản đến xe sang…
Đây là cơ chế vay tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (ngành STEM).
Nhân viên của Saigon Smile Medical khẳng định các sản phẩm được sử dụng đều đạt chứng nhận FDA, thậm chí còn tuyên bố rằng chứng nhận này rất “khó để đạt được”.
Sát ngày Rằm tháng 7, thị trường lễ vật cúng diễn ra nhộn nhịp với đa dạng các mặt hàng như hoa quả, cau trầu, hoa tươi, mâm cỗ làm sẵn...
Mức giá 680 triệu đồng/kg khiến nhiều người ngỡ ngàng, song với giới sành trà, đó là mức giá xứng đáng cho một sản phẩm cực kỳ hiếm và giàu giá trị.
Giá vàng trong nước đang ở vùng cao kỷ lục, sát ngưỡng 140 triệu đồng/lượng, vừa là cơ hội tích sản, vừa tiềm ẩn rủi ro ngắn hạn.
Fanpage chính thức của Saigon Smile Medical quảng cáo rất nhiều sản phẩm và liệu trình đều nằm trong diện được FDA Mỹ chứng nhận?!
Gần một tuần nay, người dân TP HCM kéo nhau đi mua vàng dù giá cao kỷ lục. Một số người chờ xuyên đêm trước cửa tiệm để mua được vàng miếng SJC.
Từ 15h hôm nay, giá xăng được điều chỉnh tăng lần thứ 3 liên tiếp, trong đó, xăng RON 95 tiến sát mốc 20.500 đồng/lít.
Các hãng hàng không trong nước vừa công bố mở bán vé máy bay Tết sớm, giá vé các chặng đông khách ở mức cao ngất ngưởng.
Ở Việt Nam, lá chanh là gia vị quen thuộc của nhiều món ngon nhưng giá lại rất rẻ, thậm chí là còn được cho không.
Giá vàng ngày 4/9/2025 trên thế giới và trong nước được dự báo tăng mạnh, lập đỉnh mới.