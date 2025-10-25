Hà Nội

[INFOGRAPHIC] Loài rắn hổ trâu không có nọc độc, có tên trong Sách đỏ

Giải mã

[INFOGRAPHIC] Loài rắn hổ trâu không có nọc độc, có tên trong Sách đỏ

Rắn hổ trâu hay còn gọi rắn ráo trâu có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Loài rắn này không có nọc độc nhưng có tính tự vệ rất mạnh khi bị đe dọa.

ran-ho-trau.jpg
#rắn hổ trâu #rắn ráo trâu #loài rắn #Sách đỏ

