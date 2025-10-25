[INFOGRAPHIC] Loài rắn hổ trâu không có nọc độc, có tên trong Sách đỏ

Rắn hổ trâu hay còn gọi rắn ráo trâu có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Loài rắn này không có nọc độc nhưng có tính tự vệ rất mạnh khi bị đe dọa.
Trong nửa đầu 2025, hãng xe BYD lần đầu vượt Hyundai về doanh số bán hàng toàn cầu, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với ngành công nghiệp ôtô thế giới.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi phấn khích khi được giao nhiệm vụ mà bản thân quan tâm và để dành tiền tiết kiệm.
Hơn 100 video về các cuộc tấn công của rắn độc tiết lộ 3 kiểu tấn công khác nhau. Trong đó, một số con rắn cắn nhiều lần để truyền nhiều nọc độc vào con mồi.
Các chuyên gia phát hiện hành tinh mới GJ 251c cách Trái đất chưa đầy 20 năm ánh sáng. Siêu Trái đất này có thể tồn tại sự sống ngoài hành tinh.
Theo tử vi, ba con giáp này được tổ tiên che chở, vận trình thăng hoa liên tục, tài lộc bùng nổ, làm ăn thuận lợi và từng bước xây dựng cơ ngơi vững chắc.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã thả 2 cá thể khỉ thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên. Đó là loài khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi lợn.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/10, Ma Kết quá tải công việc, đừng để tiểu nhân lợi dụng sơ hở. Kim Ngưu đừng sợ mất mặt, ai cũng có lúc cần hỗ trợ.
Rùa khổng lồ Aldabra (Aldabrachelys gigantea) – biểu tượng sống của quần đảo Seychelles – là một trong những sinh vật phi thường nhất tồn tại trên Trái Đất.
Từ nay đến cuối năm, ba con giáp này được xem là “con cưng vũ trụ”, làm gì cũng hanh thông, tài chính khởi sắc, tình duyên viên mãn, may mắn phủ kín đường đời.
Theo nghiên cứu, con người đang gây ra tình trạng tuyệt chủng với quy mô chưa từng thấy kể từ cuộc tuyệt chủng hàng loạt của khủng long cách đây 66 triệu năm.
Ba cảnh sát ở thành phố Minneapolis, Mỹ đã phát hiện một vật thể bay không xác định (UAP) hình cầu có 6 vòng sáng và có thể đổi màu.
Mastodonsaurus là một loài lưỡng cư khổng lồ thời tiền sử, sống vào kỷ Trias ở châu Âu, được xem như “quái thú đầm lầy” cổ xưa nhất từng được biết đến.
Bước sang Tết năm nay, 3 con giáp này được trời ban vận may hiếm có. Sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào, mở đầu hành trình mới rực rỡ và đủ đầy.
Thỏ chuột (họ Ochotonidae) là sinh vật dễ thương sống ở vùng núi lạnh, nổi tiếng với tiếng kêu the thé và khả năng dự trữ thức ăn cực khéo.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần có tác phong làm việc nhanh nhẹn và lên kế hoạch tài chính cho các khoản chi tiêu lớn.
Sau 35 năm, hai nhà giải mã nghiệp dư đã tìm ra cách phá giải đoạn mật mã cuối cùng trên bức điêu khắc Kryptos ở trụ sở CIA (Mỹ).
Trong quá khứ, sao chổi luôn là đối tượng vừa khiến con người ngưỡng mộ vừa khiến họ khiếp sợ.
Những đêm cuối tháng 10/2025, giới cộng đồng thiên văn châu Âu đang rất háo hức, khi ba sao chổi Lemmon, Swan và 3I/ATLAS cùng xuất hiện trên vòm trời.
Trong 3 tháng tới, cung tình duyên của 3 con giáp này phủ mây mờ. Nếu không giữ bình tĩnh và biết nhường nhịn, rất dễ “xây khó, phá dễ”, tình cảm tan vỡ.
Ba sao chổi xanh Lemmon, Swan và 3I/ATLAS sẽ cùng tiến gần Trái đất trong tháng 10 và tạo nên hiện tượng thiên văn ngoạn mục, hiếm gặp.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/10, Song Tử sẽ bất ngờ được giúp đỡ, nên dựa vào nguồn lực sẵn có. Xử Nữ đừng bốc đồng kẻo bị lợi dụng.