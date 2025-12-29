Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/12: Xử Nữ đề phòng tiểu nhân lợi dụng

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/12: Xử Nữ đề phòng tiểu nhân lợi dụng

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/12, Xử Nữ nên chú ý, cẩn thận bị lợi dụng chuyện tiền nong. Nhân Mã vận thế đang khá tốt, đầu tư sinh lời cao.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay khá tốt, sẽ cảm nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ những người xung quanh, khó khăn cũng có thể được giải quyết. Sự nghiệp: Cứ làm việc theo các bước đã định là được, nếu có khó khăn nên kịp thời nhờ đồng đội hỗ trợ, chú ý cảm ơn họ một cách chân thành. Tài lộc: Đa số các khoản đầu tư và quản lý tài chính đều thu về mức thu nhập lý tưởng, tình hình kinh tế đã được cải thiện. Tình cảm: Bạn và nửa kia chung sống khá hòa thuận, cả hai đều hài lòng với hiện tại và ít khi soi mói nhau. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy thể lực, không dễ mệt mỏi.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay ở mức ổn, không nên tiêu hao tinh thần quá mức, nên nghỉ ngơi nhiều hơn và bớt lo nghĩ. Sự nghiệp: Ưu tiên xử lý tốt nhiệm vụ của bản thân trước, đừng vội vàng khi chưa xong việc đã đi quan tâm chuyện người khác, cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến thành tích cá nhân. Tài lộc: Cần kiểm soát ham muốn mua sắm, trước khi mua đồ nên suy nghĩ kỹ. Tình cảm: Đừng làm thay mọi việc trong mối quan hệ thân thiết, nếu không lâu dần đối phương sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Sức khỏe: Chú ý đừng ăn uống quá độ là được.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử hôm nay khá ổn, chỉ cần bạn muốn tiến bộ thì việc đạt được đột phá sẽ không quá khó khăn. Sự nghiệp: Tranh chấp khi làm việc là chuyện bình thường, chỉ cần giải quyết vấn đề dựa trên thực tế là được, không cần thiết phải thực sự tức giận hay khó chịu với ai đó, hoàn thành dự án mới là ưu tiên hàng đầu. Tài lộc: Luôn có cách để nâng cao thu nhập, đừng ngồi yên chờ đợi là được. Tình cảm: Cả hai đều có những việc chưa làm tốt, hãy bao dung và thấu hiểu lẫn nhau để tránh cãi vã. Sức khỏe: Cơ thể cơ bản khỏe mạnh.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay tốt, bạn không thích lo chuyện bao đồng và cũng ghét người khác can thiệp vào việc của mình. Sự nghiệp: Không phải cứ nỗ lực mù quáng là có thể chiến thắng, vẫn cần chú trọng phương pháp, nếu tiết kiệm được sức lực thì nên tiết kiệm, hãy làm việc theo trình tự của mình, giữ bình tĩnh và đừng hành động bừa bãi. Tài lộc: Khi đưa ra quyết định đầu tư và quản lý tài chính cần cân nhắc tình hình thực tế, đừng bắt tay vào những dự án quá khó vượt quá khả năng là được. Tình cảm: Bạn và nửa kia chung sống sẽ nói lý lẽ rõ ràng, ít khi hờn dỗi hay gây sự vô lý. Sức khỏe: Nên bổ sung vitamin một cách thích hợp.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay bình thường, bạn thích đối xử chân thành với mọi người nhưng cần phân biệt đối tượng có phù hợp hay không. Sự nghiệp: Nơi công sở cần nhìn sắc mặt cấp trên và khách hàng mà hành sự, không thể ngốc nghếch cho rằng mình chân thành là xong, nếu không hiểu rõ tình hình sẽ dễ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tài lộc: Hãy làm tốt các dự án đang nắm giữ trước, đừng cố gắng thử thách những thứ có độ khó cao. Tình cảm: Nửa kia có chút nóng nảy, hãy kiên nhẫn giao tiếp hơn để tránh làm mâu thuẫn thêm gay gắt. Sức khỏe: Nghỉ ngơi thật tốt, chú ý sức khỏe tim mạch.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay khá tốt, những việc bạn muốn làm sẽ dành thời gian nghiên cứu, độ tập trung cao nên dễ ra kết quả. Sự nghiệp: Nên an phận làm việc, khi bạn chuyên tâm và dụng tâm thúc đẩy dự án thì tự nhiên kết quả sẽ tốt, lúc cần mượn lực từ xung quanh cũng phải linh hoạt một chút. Tài lộc: Chi tiêu cần có kế hoạch, đừng để đầu tháng thoải mái cuối tháng chật vật, cẩn thận tiểu nhân lợi dụng. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết hài hòa, không dễ xảy ra mâu thuẫn hay tình trạng đối đầu nhau. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình hôm nay bình thường, bạn cần giữ cho tâm trí tĩnh lặng, đừng bận tâm đến chuyện của người khác. Sự nghiệp: Xử lý tốt các việc dang dở trước mắt, tránh để bị người khác ảnh hưởng làm trì trệ nhiệm vụ, bớt nóng nảy và tập trung vào bản thân là ưu tiên hàng đầu. Tài lộc: Chú ý giữ cân bằng thu chi, có những khoản tiền không cần thiết thì đừng tiêu chỉ vì giữ thể diện. Tình cảm: Hai người chung sống với nhau thì việc tôn trọng lẫn nhau rất quan trọng, đừng nghĩ đến chuyện ai lấn lướt ai là được. Sức khỏe: Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh là được.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay bình thường, đừng để bản thân quá bận rộn, nên dành thời gian nghỉ ngơi. Sự nghiệp: Bớt tự thôi miên bản thân phải nỗ lực phấn đấu, hãy làm việc dựa theo tình hình thực tế để đảm bảo chất lượng và hiệu quả, quá sức không phải là điều tốt, điều độ mới chính xác. Tài lộc: Chi tiêu chừng mực là được, tự thưởng cho bản thân không cần phải tiêu xài quá nhiều. Tình cảm: Cả hai đều đang nỗ lực để tình cảm tốt đẹp hơn, nhưng nên chậm lại một chút thay vì vội vàng. Sức khỏe: Chú ý nhiều hơn đến những cảm xúc tiêu cực của bản thân.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay tốt, làm việc không có vấn đề gì lớn, cũng dễ nhận được sự tin tưởng và khen ngợi từ những người xung quanh. Sự nghiệp: Cứ làm theo kế hoạch là được, một số người có thể được giao trọng trách, tuy có chút áp lực nhưng đây là cơ hội hiếm có để thể hiện năng lực, làm việc nghiêm túc chắc chắn sẽ có lợi ích. Tài lộc: Xác suất thu được lợi nhuận khả quan từ đầu tư và quản lý tài chính là rất lớn, chú ý nắm bắt cơ hội. Tình cảm: Mối quan hệ phát triển thuận lợi, bạn khá có lòng thấu cảm, có thể cung cấp giá trị cảm xúc kịp thời khi đối phương cần. Sức khỏe: Thân tâm khá thư giãn.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay khá ổn, cảm thấy hiện tại sống rất thiết thực và an toàn, không có cảm giác căng thẳng. Sự nghiệp: Làm việc khá cẩn trọng, không muốn mạo hiểm làm những dự án không chắc chắn vì lo lắng vạn nhất thành tích không tốt sẽ bị phê bình, thực tế quá cẩn thận cũng sẽ ảnh hưởng đến sự tiến bộ của bản thân. Tài lộc: Chi tiêu khá bảo thủ, sẽ cố gắng tiết kiệm tiền. Tình cảm: Bạn và nửa kia đều thích ở trong vùng an toàn, ít khi tự tìm rắc rối. Sức khỏe: Vận động gân cốt một cách thích hợp, đừng quá lười vận động.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay ở mức ổn, có nhiều việc cần làm, chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi là được. Sự nghiệp: Công việc nhiều và bận rộn, dự án có độ khó không thấp đòi hỏi bạn phải xử lý thận trọng để không bị hỏng việc, nếu có tiền lệ và tiêu chuẩn tham khảo thì nhất định phải tuân thủ, đừng tự ý làm theo ý mình. Tài lộc: Muốn bắt tay vào dự án mới cần tính toán kỹ lưỡng, không khảo sát rõ ràng chắc chắn sẽ chịu thiệt. Tình cảm: Khi bày tỏ tình cảm với đối phương cần có mức độ, cái gì cũng muốn và cái gì cũng quản là không tốt. Sức khỏe: Chú ý bảo dưỡng cơ thể.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay bình thường, nếu có việc gì hứng thú thì hãy mau chóng thực hiện, do dự nửa ngày cơ hội sẽ vụt mất. Sự nghiệp: Nên nỗ lực nâng cao thực lực chuyên môn, người thật thà không có nghĩa là cứ mù quáng làm việc mà không suy nghĩ, hành sự phải động não nhiều hơn mới có thể tiến bộ. Tài lộc: Cần học hỏi nhiều hơn về đầu tư và quản lý tài chính, nếu không sẽ không đủ trình độ để tìm được dự án tốt. Tình cảm: Nửa kia là người hơi khờ, không hiểu sự lãng mạn, bày tỏ tình cảm đơn giản trực tiếp và không biết vòng vo. Sức khỏe: Thể lực dồi dào, không dễ cảm thấy mệt mỏi.
