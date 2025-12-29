Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải mã

Loài mèo quý hiếm 'tái xuất' thần kỳ sau 30 năm tuyệt tích

Các nhà nghiên cứu vui mừng khi lần đầu tiên ghi hình được mèo đầu bẹt trong khu bảo tồn sinh vật hoang dã Princess Sirindhorn, Thái Lan kể từ năm 1995.

Tâm Anh (theo Livescience)

Ngày 26/12, Tổ chức bảo tồn mèo Panthera thông báo bẫy ảnh trong khu bảo tồn sinh vật hoang dã Princess Sirindhorn, Thái Lan đã ghi hình mèo đầu bẹt sau 30 năm biến mất.

Mèo đầu bẹt (Prionailurus planiceps) được đặt tên theo phần trán bẹt đặc trưng, sống rải rác tại các nước Đông Nam Á như Brunei, Indonesia, Malaysia. Loài này từng được cho là đã tuyệt chủng ở Thái Lan.

Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên ghi hình được mèo đầu bẹt trong khu bảo tồn sinh vật hoang dã Princess Sirindhorn, Thái Lan bằng cách sử dụng bẫy ảnh từ xa tại khu bảo tồn sinh vật hoang dã Princess Sirindhorn vào năm 2024 - 2025.

quang-2.jpg
Thông qua bẫy ảnh, các chuyên gia lần đầu ghi nhận mèo đầu bẹt ở Thái Lan kể từ năm 1995. Ảnh: DNP/Panthera Thailand.

"Trong nhiều thập kỷ, mèo đầu bẹt được xếp loại "có khả năng tuyệt chủng". Thế nhưng, sau nhiều năm bảo vệ bền bỉ, hợp tác khoa học chặt chẽ và được cộng đồng theo dõi, chúng ta có thể ăn mừng sự trở lại của loài này tại Thái Lan nhân Ngày Sinh vật hoang dã Quốc gia", ông Suchart Chomklin, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Thái Lan, cho biết.

Bẫy ảnh đã chụp được vài cá thể mèo đầu bẹt, bao gồm một con cái đi cùng con non, chứng minh chúng không chỉ sống ở miền nam Thái Lan mà còn sinh sản tại đây.

Mèo đầu bẹt là một trong những loài mèo hoang dã quý hiếm và bị đe dọa nhiều nhất trên thế giới. Bàn chân của chúng có màng, giúp chúng di chuyển trong môi trường đất ngập nước để bắt cá. Giới khoa học hiện biết rất ít về cuộc sống của loài này. Chúng là loài mèo nhỏ nhất Đông Nam Á với cân nặng khoảng 2 kg, nhẹ hơn mèo nhà, và hiếm khi xuất hiện trước con người.

"Tái phát hiện mèo đầu bẹt là một chiến thắng lớn với công tác bảo tồn ở Thái Lan cũng như khu vực Đông Nam Á", Atthapol Charoenchansa, Tổng giám đốc Cơ quan Bảo tồn thực vật, động vật hoang dã và Công viên Quốc gia Thái Lan, cho biết.

Bác sĩ thú y kiêm nhà nghiên cứu Kaset Sutasha từ Đại học Kasetsart cho biết việc tái phát hiện mèo đầu bẹt ở Thái Lan là "điểm khởi đầu" cho nỗ lực bảo tồn loài động vật quý hiếm này trong tương lai.

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#Bảo tồn động vật hoang dã Thái Lan #mèo đầu bẹt #động vật

Bài liên quan

Giải mã

Thế giới ngỡ ngàng trước màn tái xuất thần kỳ của động vật

Loài cá Moema claudiae tưởng đã tuyệt chủng mới được tái phát hiện ở Bolivia sau 20 năm. Trước đó, thế giới ghi nhận một số trường hợp tương tự.

caaaa-1.jpg
Mới đây, các nhà khoa học vui mừng thông báo phát hiện loài cá Moema claudiae tại một ao nước nhỏ thuộc lưu vực sông Mocovi, Bolivia. Loài cá quý hiếm này được tìm thấy sau 20 năm tưởng đã tuyệt chủng. Ảnh: Heinz Arno Drawert and Thomas Otto Litz. | Heinz Arno Drawert and Thomas Otto Litz.
tuyet-2.jpg
Trước đó, các chuyên gia, nhà khoa học đã tìm thấy một số loài quý hiếm sau nhiều năm tưởng đã tuyệt chủng. Trong số này, sự tái xuất của "sói đầu lừa" (còn gọi là chó săn đầu lừa) - loài vật quý hiếm tưởng đã tuyệt chủng từ khoảng 500.000 năm trước. Loài vật quý hiếm này được phát hiện ở khu vực Thần Nông Gia, Trung Quốc. Ảnh: Internet.
Xem chi tiết

Giải mã

Loài giòi ăn thịt tái xuất tại vùng biên giới Mỹ - Mexico

Mexico xác nhận một con bê 8 tháng tuổi bị nhiễm giòi ăn thịt tại vùng biên giới Mỹ - Mexico làm dấy lên nhiều lo ngại về sự bùng phát dịch bệnh.

gioi-5.jpg
Mexico đã xác nhận một con bê 8 tháng tuổi bị nhiễm giòi đinh vít Tân thế giới (NWS), hay còn gọi là giòi ăn thịt tại Sabinas Hidalgo, thị trấn thuộc bang Nuevo León, cách biên giới Mỹ - Mexico khoảng 112 km về phía tây. Ảnh: Denise Bonilla/U.S. Department of Agriculture.
dinhh-2.jpg
Con bê trên có vẻ đã được vận chuyển đến một "khu chăn nuôi gia súc được chứng nhận" ở tiểu bang phía bắc Mexico từ một khu vực có dịch bệnh. Sự việc này đánh dấu lần đầu tiên loại ký sinh trùng xâm lấn được phát hiện gần biên giới Mỹ - Mexico kể từ những năm 1970. Ảnh: sanpedrosun.com.
Xem chi tiết

Giải mã

Loài rắn hiếm ở Trung Quốc tái xuất sau hơn 100 năm "bặt vô âm tín"

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện một loài rắn quý hiếm ở núi Vũ Di Sơn sau hơn một thế kỷ hầu như không được ghi nhận trong tự nhiên.

Trong một chuyến đi bộ đường dài vào năm 2018, một nhóm các nhà nghiên cứu đã tình cờ phát hiện ra một loài rắn quý hiếm tưởng đã tuyệt chủng. Đó là loài rắn có tên khoa học Plagiopholis styani hay còn gọi rắn núi Trung Quốc.

Loài rắn này lần đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Phúc Kiến năm 1899. Thế nhưng, loài này từ lâu rất hiếm khi được quan sát.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới