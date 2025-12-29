Loài mèo quý hiếm 'tái xuất' thần kỳ sau 30 năm tuyệt tích

Các nhà nghiên cứu vui mừng khi lần đầu tiên ghi hình được mèo đầu bẹt trong khu bảo tồn sinh vật hoang dã Princess Sirindhorn, Thái Lan kể từ năm 1995.

Ngày 26/12, Tổ chức bảo tồn mèo Panthera thông báo bẫy ảnh trong khu bảo tồn sinh vật hoang dã Princess Sirindhorn, Thái Lan đã ghi hình mèo đầu bẹt sau 30 năm biến mất.

Mèo đầu bẹt (Prionailurus planiceps) được đặt tên theo phần trán bẹt đặc trưng, sống rải rác tại các nước Đông Nam Á như Brunei, Indonesia, Malaysia. Loài này từng được cho là đã tuyệt chủng ở Thái Lan.

Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên ghi hình được mèo đầu bẹt trong khu bảo tồn sinh vật hoang dã Princess Sirindhorn, Thái Lan bằng cách sử dụng bẫy ảnh từ xa tại khu bảo tồn sinh vật hoang dã Princess Sirindhorn vào năm 2024 - 2025.

Thông qua bẫy ảnh, các chuyên gia lần đầu ghi nhận mèo đầu bẹt ở Thái Lan kể từ năm 1995. Ảnh: DNP/Panthera Thailand.

"Trong nhiều thập kỷ, mèo đầu bẹt được xếp loại "có khả năng tuyệt chủng". Thế nhưng, sau nhiều năm bảo vệ bền bỉ, hợp tác khoa học chặt chẽ và được cộng đồng theo dõi, chúng ta có thể ăn mừng sự trở lại của loài này tại Thái Lan nhân Ngày Sinh vật hoang dã Quốc gia", ông Suchart Chomklin, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Thái Lan, cho biết.

Bẫy ảnh đã chụp được vài cá thể mèo đầu bẹt, bao gồm một con cái đi cùng con non, chứng minh chúng không chỉ sống ở miền nam Thái Lan mà còn sinh sản tại đây.

Mèo đầu bẹt là một trong những loài mèo hoang dã quý hiếm và bị đe dọa nhiều nhất trên thế giới. Bàn chân của chúng có màng, giúp chúng di chuyển trong môi trường đất ngập nước để bắt cá. Giới khoa học hiện biết rất ít về cuộc sống của loài này. Chúng là loài mèo nhỏ nhất Đông Nam Á với cân nặng khoảng 2 kg, nhẹ hơn mèo nhà, và hiếm khi xuất hiện trước con người.

"Tái phát hiện mèo đầu bẹt là một chiến thắng lớn với công tác bảo tồn ở Thái Lan cũng như khu vực Đông Nam Á", Atthapol Charoenchansa, Tổng giám đốc Cơ quan Bảo tồn thực vật, động vật hoang dã và Công viên Quốc gia Thái Lan, cho biết.

Bác sĩ thú y kiêm nhà nghiên cứu Kaset Sutasha từ Đại học Kasetsart cho biết việc tái phát hiện mèo đầu bẹt ở Thái Lan là "điểm khởi đầu" cho nỗ lực bảo tồn loài động vật quý hiếm này trong tương lai.