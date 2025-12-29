Việt Nam đón mưa sao băng Quadrantids kéo dài sang năm 2026

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, người Việt Nam có cơ hội quan sát mưa sao băng Quadrantids, diễn ra từ rạng sáng 28/12 đến ngày 12/1/2026.

Ảnh minh họa: Pinterest.

Hiện tượng đạt cực đại vào đêm 3, rạng sáng 4/1/2026, với mật độ khoảng 80–100 sao băng mỗi giờ. Tuy nhiên, trăng tròn sáng mạnh vào thời điểm này sẽ phần nào cản trở việc quan sát. Dù vậy, người xem vẫn có thể hướng về phía Bắc và dành khoảng 30 phút để mắt quen với bóng tối.

Quadrantids hình thành khi Trái Đất đi qua dòng mảnh vụn do tiểu hành tinh 2003 EH1 để lại – một thiên thể được cho là sao chổi đã tắt. Những mảnh đá bụi lao vào khí quyển với vận tốc lớn, bốc cháy và tạo nên các vệt sao băng mờ nhưng nhanh.

Để quan sát hiệu quả, nên chọn nơi ít ánh sáng, nằm ngửa thư giãn và quan sát bằng mắt thường, không cần kính thiên văn hay ống nhòm.