Việt Nam đón mưa sao băng Quadrantids kéo dài sang năm 2026

Hiện tượng đạt cực đại vào đêm 3, rạng sáng 4/1/2026, với mật độ khoảng 80–100 sao băng mỗi giờ. 

T.B

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, người Việt Nam có cơ hội quan sát mưa sao băng Quadrantids, diễn ra từ rạng sáng 28/12 đến ngày 12/1/2026.

Ảnh minh họa: Pinterest.

Hiện tượng đạt cực đại vào đêm 3, rạng sáng 4/1/2026, với mật độ khoảng 80–100 sao băng mỗi giờ. Tuy nhiên, trăng tròn sáng mạnh vào thời điểm này sẽ phần nào cản trở việc quan sát. Dù vậy, người xem vẫn có thể hướng về phía Bắc và dành khoảng 30 phút để mắt quen với bóng tối.

Quadrantids hình thành khi Trái Đất đi qua dòng mảnh vụn do tiểu hành tinh 2003 EH1 để lại – một thiên thể được cho là sao chổi đã tắt. Những mảnh đá bụi lao vào khí quyển với vận tốc lớn, bốc cháy và tạo nên các vệt sao băng mờ nhưng nhanh.

Để quan sát hiệu quả, nên chọn nơi ít ánh sáng, nằm ngửa thư giãn và quan sát bằng mắt thường, không cần kính thiên văn hay ống nhòm.

Mặt trăng lớn nhất của sao Thổ có thể tồn tại sự sống ngoài hành tinh

Theo nghiên cứu mới, Titan - mặt trăng lớn nhất của sao Thổ - sở hữu môi trường băng giá y hệt các vùng cực của Trái đất, thích hợp cho sự sống tồn tại.

mattt-1.jpg
Các nhà khoa học tại NASA và Đại học Washington đã phân tích dữ liệu thu thập được bởi tàu vũ trụ Cassini, vốn đã hoàn thành hơn 100 lần bay ngang qua mặt trăng Titan của sao Thổ và có khám phá quan trọng. Ảnh: science.nasa.gov.
mattt-2.jpg
Cụ thể, nhóm nghiên cứu phát hiện Titan - mặt trăng lớn nhất của sao Thổ sở hữu lớp vỏ chứa đầy những lớp băng dày và hỗn hợp bùn nhão bán lỏng. Cấu trúc địa chất đặc biệt ở mặt trăng Titan được mô tả là giống hệt môi trường tại các vùng biển băng ở Bắc Cực hay Nam Cực của Trái đất. Ảnh: Baptiste Journaux/Flavio Petricca.
Sao băng Geminids bùng nổ cuối tuần, Việt Nam ngắm ở đâu đẹp nhất?

Mưa sao băng Geminids sẽ đạt cực đại vào đêm 13 rạng sáng ngày 14/12. Khi ấy, bầu trời sẽ bùng nổ với số lượng sao băng xuất hiện nhiều nhất.

mua-1.png
Geminids được mệnh danh là "vua" của các trận mưa sao băng. Mưa sao băng này được coi là một trong những trận mưa sao băng ngoạn mục nhất trong năm, với khả năng xuất hiện khoảng 120 sao băng mỗi giờ vào lúc cực điểm. Ảnh: bjdlzx via Getty Images.
mua-2.jpg
Đợt mưa sao băng Geminids cuối cùng trong năm 2025 đã bắt đầu từ ngày 4/12. Tuy nhiên, cường độ của trận mưa sao băng này đang tăng dần theo từng ngày và sẽ đạt cực đại vào cuối tuần này. Ảnh: Jeff Dai/Stocktrek Images/Alamy.
Việt Nam sắp đón mưa sao băng Perseids đẹp nhất trong năm nay

Hiện tượng mưa sao băng Perseids sẽ đạt đỉnh vào những ngày tới, hứa hẹn tạo nên khung cảnh bầu trời đêm rực rỡ và huyền ảo khó quên.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), người Việt Nam sắp được chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng với 120 sao băng mỗi giờ. Cụ thể, Perseids là một trong những trận mưa sao băng ấn tượng nhất của năm, diễn ra từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8 với cực đại rơi vào khoảng ngày 12 - 13/8 khi Trái Đất đi qua vùng dày đặc nhất của dòng mảnh vỡ mà sao chổi Swift–Tuttle để lại.

HAS cho biết, trong điều kiện lý tưởng - tránh xa ánh đèn thành phố và dưới bầu trời không có Trăng - Perseids có thể tạo ra tới 120 sao băng mỗi giờ. Những vệt sao băng này nhanh, sáng và thường để lại những vệt sáng dài phía sau. Một số còn phát nổ và cháy sáng rực rỡ được gọi là quả cầu lửa (fireball).

