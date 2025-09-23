Loài mèo có dáng vẻ huyền bí, từng được giới hoàng gia ưa chuộng

Ở Thái Lan, giống mèo xiêm từng được gọi là “Mèo hoàng gia” bởi chúng được hầu hết các tầng lớp quý tộc nuôi và chăm sóc bởi may mắn, thịnh vượng cho hoàng tộc.
Mercedes-Benz V-Class 2025 chính thức nhận cọc tại Việt Nam giá từ 3,4 tỷ đồng, sở hữu nội thất thương gia, công nghệ hiện đại và mức giá rẻ hơn Toyota Alphard.
Dù không hào nhoáng, 4 loại cây cảnh này lại được giới nhà giàu ưa chuộng vì vừa tốt cho phong thủy, vừa mang may mắn và sức khỏe dồi dào.
Beechcraft King Air 300-series là dòng máy bay hai động cơ cánh quạt, cabin thoải mái với ghế bọc da, có thể tùy chỉnh cho 6 - 8 hành khách.
Trung Quốc công bố hình ảnh tiêm kích Shenyang J-15T, J-35 và máy bay cảnh báo sớm trên không Xi'an KJ-600 xuất kích từ máy phóng điện từ của Phúc Kiến.
Từng bị khán giả "ghét cay ghét đắng" với vai Thảo Uyên xấu tính trong Nhật Ký Vàng Anh, Trang Pháp giờ sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/9, Song Ngư nên chú ý đến sức khỏe tinh thần, đừng quá bi quan. Thiên Bình quá khiêm tốn bất lợi cho việc thăng tiến.
Gây ấn tượng với phong cách khá nữ tính, nhẹ nhàng, bộ ảnh mới của Jenny Huỳnh khiến nhiều fan của cô nàng bất ngờ bởi hình ảnh đầy cá tính.
Kaity Nguyễn sở hữu vóc dáng gợi cảm, đóng nhiều phim trước Tử chiến trên không. Trâm Anh có gương mặt cuốn hút, từng tham gia không ít dự án nghệ thuật.
Nhờ ý tưởng mang cây xanh vào không gian sống độc đáo, ngôi nhà đã 4 lần giành giải thưởng kiến trúc quốc tế.
Chuyên gia phong thủy dự báo trong táng 10 tới, 3 con giáp này sẽ gặp thời vận hanh thông, cơ hội thăng tiến và bứt phá tài chính mạnh mẽ bất ngờ.
Bộ ảnh với nhan sắc xinh như mỹ nhân của con gái Khánh Thi - Phan Hiển. NSND Lan Hương khoe phong cách thời trang lòe loẹt khi đảm nhận vai diễn mới.
Bộ ảnh không chỉ khoe trọn vóc dáng đáng ngưỡng mộ mà còn thể hiện thần thái tự tin, tràn đầy hạnh phúc của nàng mẫu Lê Thu Trang.
Mù Cang Chải mùa lúa chín rực vàng, đồi Móng Ngựa hiện lên như bức tranh siêu thực giữa núi rừng Tây Bắc, thu hút du khách và nhiếp ảnh gia.
Trong vòng 14 ngày tới, ba con giáp may mắn được quý nhân dẫn đường, sự nghiệp khởi sắc, tài lộc bùng nổ, cuộc sống thăng hoa rực rỡ.
Tử vi dự đoán, tháng 8 âm mở ra nhiều cơ hội tốt cho người thuộc 4 con giáp này, một bước thành đại gia, phúc lộc song toàn, tiền về nườm nượp.
Meta ra mắt kính thông minh mới tích hợp AI và màn hình AR, mở màn cho cuộc đua bigtech tái định nghĩa nền tảng điện toán hậu smartphone.
Các nhà khảo cổ học khai quật một nghĩa trang La Mã ở Hà Lan và phát hiện một chiếc đèn dầu khoảng 1.900 tuổi hé lộ bí mật về hành trình sang thế giới bên kia.
Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng (các thành viên nhóm Ngũ hổ tướng) hoạt động âm nhạc nhiều năm qua.
Người Neanderthal làm đồ trang sức từ móng vuốt đại bàng cách đây 130.000 năm, các chuyên gia khảo cổ học tiết lộ.
Các nhà khoa học lần đầu tiên ghi hình cá mập báo hoa mai đang trong quá trình giao phối ở vùng biển ngoài khơi New Caledonia.