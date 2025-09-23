Hà Nội

Loài mèo có dáng vẻ huyền bí, từng được giới hoàng gia ưa chuộng

Giải mã

Loài mèo có dáng vẻ huyền bí, từng được giới hoàng gia ưa chuộng

Ở Thái Lan, giống mèo xiêm từng được gọi là “Mèo hoàng gia” bởi chúng được hầu hết các tầng lớp quý tộc nuôi và chăm sóc bởi may mắn, thịnh vượng cho hoàng tộc.

Mèo Xiêm (Siamese) được biết đến từ những năm 1880 tại Anh. Loài mèo này có nguồn gốc từ Thái Lan.
Chúng có đặc điểm với bộ lông màu tro, khuôn mặt màu đen và đôi mắt màu xanh dương. Loài mèo này được xem là niềm tự hào của của người Thái trong suốt nhiều thế kỷ.
Mèo xiêm còn được coi như "thần thánh" và có thể mang lại sự may mắn, thịnh vượng cho hoàng tộc trong suốt thời phong kiến ở Thái Lan.
Trong thế kỷ 20, mèo xiêm cũng là một trong những loài mèo phổ biến nhất ở châu Âu và Bắc Mỹ.
Một chú mèo xiêm có chiều dài trung bình từ 29 - 31cm và trọng lượng khoảng 3 - 5kg.
Mèo xiêm có tuổi thọ khá dài, chúng có thể sống tới 20 năm.
Mèo xiêm rất nhanh nhẹn hoạt bát và thông minh hơn hầu hết các giống mèo "Tây".
Hiện nay, giống mèo xiêm được chia thành 2 loại là loại truyền thống và loại hiện đại, trong đó mèo xiêm hiện đại có thân hình thanh mảnh, thon gọn hơn so với mèo xiêm truyền thống.
