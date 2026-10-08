[INFOGRAPHIC] Kiwi Ears Stardust đem tới hệ thống 5 màng loa

Kiwi Ears Stardust gây chú ý khi sở hữu hệ thống 5 màng loa hybrid nhưng có giá khoảng 2 triệu đồng, hướng tới chất âm êm và dễ nghe.
Skoda vừa gọi triệu hồi gần 1,72 triệu chiếc trên toàn cầu vì lỗi hệ thống lái. Trong số này có cả loạt xe hiện đã có mặt Việt Nam như Karoq, Kodiaq và Octavia.
Skoda vừa gọi triệu hồi gần 1,72 triệu chiếc trên toàn cầu vì lỗi hệ thống lái. Trong số này có cả loạt xe hiện đã có mặt Việt Nam như Karoq, Kodiaq và Octavia.
Xiaomi chính thức giới thiệu dòng sản phẩm TV S Pro RGB-Mini LED 2027, đánh dấu cột mốc quan trọng lần đầu tiên thương hiệu này áp dụng công nghệ RGB-Mini LED.
Ford Everest 2027 ra mắt phiên bản Wolftrak tại thị trường Australia, thay thế Wildtrak. Mẫu SUV 7 chỗ sở hữu hai lựa chọn động cơ diesel, và bản V6 3.0.
Nếu bạn đang sử dụng một mẫu Apple Watch, watch 27 mới mang đến 12 tính năng và thay đổi bạn nên khám phá sau khi cập nhật.
Bản cập nhật mang phong cách hiện đại, bo tròn, chủ đề đa dạng và tính năng cá nhân hóa, giúp trải nghiệm duyệt web thêm phần sinh động.
LG xboom Mini gây chú ý với thiết kế chỉ 85,8 mm, công suất 5 W, pin khoảng 10 giờ và chuẩn IP67 trong thân hình nằm gọn lòng bàn tay.
Lexus ES 2026 đã chính thức ra mắt thị trường Việt, thay đổi cả về thiết kế lẫn truyền động. Ngoài bản hybrid, mẫu sedang hạng sang còn có biến thể thuần điện.
Mặc dù sở hữu mức giá rất dễ tiếp cận, thiết bị vẫn được trang bị nhiều thông số kỹ thuật ấn tượng cùng khả năng mở rộng bộ nhớ linh hoạt.
Mẫu xe bán tải Chery Stockman sở hữu công suất tối đa 476 mã lực, mô-men xoắn cực đại 800 Nm và phạm vi hoạt động thuần điện 96 km theo tiêu chuẩn WLTP.
Điện thoại Huawei Mate 90 Pro Max gây chú ý với chip Kirin 9050 Pro áp dụng cấu trúc xếp chồng LogicFolding, mang lại hiệu suất năng lượng chơi game vượt trội.
Motorola đang chuẩn bị ra mắt một mẫu smartphone màn hình gập kiểu quyển sách có tên Razr Flex sử dụng tỷ lệ màn hình rộng kèm chip Snapdragon Elite Gen 5.
Một tính năng cho phép ứng dụng âm thầm cập nhật dữ liệu khi iPhone đang chờ có thể làm tăng mức tiêu thụ pin, nhưng người dùng có thể kiểm soát dễ dàng.
Trong top 6 thị trường ôtô lớn nhất Đông Nam Á trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đứng thứ 4 với tỷ lệ tăng trưởng cao nhất, doanh số đang bám sát Thái Lan.
Mẫu xe hatchback cỡ nhỏ Suzuki eSky 2027 thuần điện này đã được mở bán tại thị trường Nhật Bản với nhiều phụ kiện tùy chọn và sẽ sớm được đưa tới châu Âu.
eufy Bottle Washer S1 Pro kết hợp rửa, tiệt trùng, sấy và bảo quản bình sữa, hướng đến giảm chuỗi thao tác lặp lại mỗi ngày cho gia đình có trẻ nhỏ.
Việc duy trì WiFi liên tục có thể khiến thiết bị tự động kết nối mạng không an toàn, tạo cơ hội để kẻ xấu đánh cắp dữ liệu và chiếm quyền truy cập.
Hyundai Tucson 2027 thiết kế lại khoang cabin tối giản nhưng vẫn duy trì các nút và núm xoay vật lý. Mẫu SUV cũng được bổ sung hệ truyền động hybrid mạnh hơn.
Honda CR-V đang tạm vượt Toyota RAV4 để trở thành mẫu SUV bán chạy nhất tại Mỹ trong 9 tháng đầu năm, dù mẫu xe Nhật Bản đã bước vào giai đoạn cuối vòng đời.
Vi xử lý Exynos 2700 sản xuất trên tiến trình 2nm SF2P giúp tối ưu 25% điện năng, tạo bước đệm hiệu năng quan trọng trước khi ra mắt cùng dòng Galaxy S27 mới.
Smartphone hiện đại bền hơn về thiết kế nhưng nhiều thiết bị chỉ giữ trải nghiệm tối ưu vài năm do pin, phần mềm và tâm lý muốn nâng cấp.