oa di động CMF Speaker S và M đạt tiêu chuẩn IP68, pin 18h, hỗ trợ nhiều chế độ âm thanh, giá từ 59 USD, mở bán từ 12/10/2026.

Thương hiệu CMF by Nothing vừa chính thức ra mắt bộ đôi loa di động đầu tiên mang tên CMF Speaker S và CMF Speaker M, dòng phụ kiện âm thanh độc đáo hỗ trợ kết nối mượt mà với điện thoại, sở hữu chuẩn kháng nước IP68 cùng thời lượng pin lên đến 18 giờ.

Loa Bluetooth CMF Speaker M với các màu sắc đầy cảm xúc.

Thiết kế hình học độc đáo cùng chuẩn kháng bụi nước IP68 bền bỉ

Điểm cộng lớn của dòng sản phẩm mới là việc đạt chuẩn kháng bụi và kháng nước cao cấp IP68. Đây là tiêu chuẩn bền bỉ hiếm thấy trên các dòng loa di động cùng phân khúc giá, cho phép thiết bị hoạt động an toàn ngay cả khi bị ngâm nước hay sử dụng trong những chuyến dã ngoại, tiệc hồ bơi và môi trường bãi biển nhiều bụi cát.

Đúng như những hình ảnh nhá hàng trước đó, CMF – thương hiệu con của Nothing – đã chính thức trình làng bộ đôi loa di động đầu tiên mang phong cách thiết kế hình học biểu cảm (expressive geometric design) vô cùng bắt mắt.

Cả hai mẫu loa CMF Speaker S và CMF Speaker M đều sở hữu kiểu dáng hiện đại, tối giản nhưng đậm chất công nghệ đặc trưng của hệ sinh thái Nothing.

Hai mẫu loa Bluetooth CMF mới của Nothing hệt các túi sữa.

Về cấu hình âm thanh, phiên bản nhỏ gọn CMF Speaker S được trang bị củ loa toàn dải 45 mm tùy chỉnh cùng bộ tản nhiệt thụ động kép (dual passive radiators), cho công suất phát 10 W RMS và đáp ứng dải tần từ 70 Hz đến 20 kHz.

Trong khi đó, mẫu CMF Speaker M lớn hơn sở hữu hệ thống loa hai đường tiếng gồm củ loa trầm woofer 25 W và loa tép tweeter 10 W riêng biệt, mang lại tổng công suất uy lực 35 W RMS cùng dải tần từ 60 Hz đến 20 kHz.

Cả hai thiết bị đều tích hợp thuật toán tinh chỉnh Adaptive Tuning liên tục phân tích và tối ưu hóa chất âm theo thời gian thực. Người dùng có thể kích hoạt chế độ tăng cường âm trầm Ultra Bass, chế độ mở rộng không gian Wide Soundstage hoặc tùy chỉnh 4 chế độ EQ sẵn có qua ứng dụng Nothing X.

Trải nghiệm điều khiển trên thân loa cũng rất trực quan nhờ núm xoay vật lý đa năng hỗ trợ chỉnh âm lượng, chuyển bài và bật Ultra Bass nhanh chóng.

Kết nối Bluetooth 6.0 hiện đại, công nghệ Auracast và thời lượng pin 18 giờ

CMF Speaker S và M được trang bị chuẩn kết nối không dây Bluetooth 6.0 tiên tiến, hỗ trợ chạm ghép nối nhanh NFC, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair và tính năng kết nối đa điểm đồng thời 2 thiết bị nguồn phát.

Ngoài ra, loa còn tích hợp cổng truyền âm thanh kỹ thuật số trực tiếp qua cáp USB-C. Để phục vụ nhu cầu giải trí theo nhóm, bộ đôi hỗ trợ chế độ âm thanh nổi Stereo Mode khi ghép nối hai loa cùng loại, cùng chế độ Party Mode dựa trên công nghệ Auracast cho phép liên kết không giới hạn nhiều loa tương thích.

CMF định hình đôi loa của mình phù hợp cho các hoạt động hội nhóm với chế độ Party mode cho phép ghép nhiều loa.

Về năng lượng, loa mang lại thời lượng phát nhạc lên tới 18 giờ liên tục (ở mức âm lượng 50% khi bật Ultra Bass) và hỗ trợ sạc nhanh 10 phút cho 1 giờ sử dụng.

Bộ đôi loa CMF mang đến 4 tùy chọn màu sắc trẻ trung gồm: Trắng (White), Xanh ngọc (Turquoise), Xám đậm (Dark Grey) và Cam (Orange) đặc trưng của CMF. Về giá bán, CMF Speaker S có mức giá niêm yết là 59 USD (khoảng 1.5 triệu đồng), trong khi bản CMF Speaker M có giá 109 USD (khoảng 2.75 triệu đồng).

Sản phẩm đã chính thức mở bán từ ngày 12/10/2026 trên cửa hàng trực tuyến của Nothing và các đối tác phân phối được ủy quyền. Bộ đôi loa di động CMF Speaker S và Speaker M là sự bổ sung vô cùng sáng giá trong phân khúc âm thanh di động phổ thông.