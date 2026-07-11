[INFOGRAPHIC] Flex Keyboard Case, bàn phím tháo rời cho iPad pin 2 tháng

ESR Flex Keyboard Case mang đến trải nghiệm làm việc linh hoạt cho iPad với bàn phím Bluetooth có thể tháo rời, trackpad lớn, pin tới 60 ngày.
Hãng xe Thuỵ Điển sẽ phải thực hiện thêm một đợt triệu hồi liên quan đến mẫu xe XC40 với nguy cơ cháy nổ đến từ cụm pin cao áp.
Hãng xe Thuỵ Điển sẽ phải thực hiện thêm một đợt triệu hồi liên quan đến mẫu xe XC40 với nguy cơ cháy nổ đến từ cụm pin cao áp.
Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, mẫu xe SUV GAC GS3 Emzoom tại Việt Nam chỉ có 1 phiên bản là 1.5T Premium R và có giá bán từ 639 triệu đồng.
Nhiều game thủ nhỏ tuổi đang truyền tay nhau các mẹo "lách luật" khi game siết xác minh độ tuổi, nhưng đằng sau tiếng cười là những rủi ro không nên xem nhẹ.
Mạo danh EVN gửi tin nhắn chứa mã OTP kèm đường link lạ đang trở thành chiêu trò lừa đảo mới. Chỉ một cú nhấp chuột, người dùng có thể bị mất sạch tiền.
Chỉ chiếm chưa tới 5MB bộ nhớ, loạt ứng dụng Android này mang đến nhiều tính năng hữu ích như bảo mật, tối ưu hiệu năng và tiết kiệm dữ liệu.
Giá một chiếc ghế ngồi ôtô cho trẻ em mới có thể lên tới cả chục triệu đồng, điều này khiến không ít phụ huynh tìm đến thị trường đồ cũ dù tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Honda Việt Nam (HVN) thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh trong tháng 6/2026 với tổng cộng 172.000 xe máy và 2.002 ôtô đến tay khách hàng.
Roborock Qrevo 2 Pro mang hàng loạt công nghệ từng chỉ xuất hiện trên robot hút bụi cao cấp xuống phân khúc dễ tiếp cận, nâng trải nghiệm tự động hóa.
Mẫu xe SUV cỡ nhỏ Nissan Tekton 2026 được sản xuất tại Ấn Độ và sẽ xuất khẩu đến hơn 50 thị trường trên toàn cầu thuộc khu vực Trung Đông và châu Phi.
Robot vi phẫu của Trung Quốc vừa giúp bác sĩ thực hiện những ca mổ đầu tiên trên thế giới, mở ra bước ngoặt mới.
Honda bắt đầu nhận đơn đặt hàng dành cho Jazz (Fit) mới tại Nhật Bản từ ngày 10/7. Giá của xe dao động từ 1.806.200-2.955.700 Yên (khoảng 361-591 triệu đồng).
Mẫu Jaecoo J5 sẽ nhận cọc tại Việt Nam từ ngày hôm nay với mức giá trần từ 569 - 699 triệu đồng, đi kèm ba tùy chọn động cơ gồm xăng, hybrid và thuần điện
Mẫu sedan điện 08 đầu bảng mới của BYD đang tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc khi ghi nhận hơn 65.000 đơn đặt hàng chỉ trong 30 giờ kể từ khi chính thức mở bán.
Giới bảo mật ghi nhận một AI tự hành có thể tự lập kế hoạch, khai thác lỗ hổng và triển khai mã độc tống tiền mà gần như không cần con người can thiệp.
Mazda CX-5 tại Việt Nam đang có mức giảm mạnh tay, thậm chí còn có thể cạnh tranh về giá với những mẫu SUV cỡ B như Toyota Yaris Cross hay Honda HR-V.
NVIDIA, Intel, Samsung liên tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, kéo theo nhu cầu lớn về nhân lực AI và bán dẫn. Nhưng kỹ sư giờ không chỉ cần biết viết code.
Chiếc Huayra 70 thứ hai trong 3 phiên bản mừng sinh nhật nhà sáng lập Horacio Pagani ra mắt với hộp số sàn, động cơ V12 và thân xe hai tông màu cam ngọc trai.
Vụ việc làm dấy lên tranh cãi về quyền riêng tư và cam kết minh bạch của Anthropic.
Những hình ảnh phác họa dự đoán về Mitsubishi Pajero iO thế hệ mới vừa lộ diện, mẫu SUV huyền thoại này đang đứng trước cơ hội tái xuất sau nhiều năm vắng bóng.
Không chỉ hút sữa, thế hệ máy hút sữa mới còn tích hợp công nghệ làm ấm, AI và thiết kế thông minh, giúp mẹ thoải mái hơn trong hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.