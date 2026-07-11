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[INFOGRAPHIC] Flex Keyboard Case, bàn phím tháo rời cho iPad pin 2 tháng

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Flex Keyboard Case, bàn phím tháo rời cho iPad pin 2 tháng

ESR Flex Keyboard Case mang đến trải nghiệm làm việc linh hoạt cho iPad với bàn phím Bluetooth có thể tháo rời, trackpad lớn, pin tới 60 ngày.

Thiên Trang
flex-keyboard-case-01.jpg
#iPad #bàn phím #tháo rời #Bluetooth #pin lâu #ESR

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