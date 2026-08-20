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[INFOGRAPHIC] DJI Osmo Pocket 4, camera bỏ túi, quay 4K/240fps

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] DJI Osmo Pocket 4, camera bỏ túi, quay 4K/240fps

DJI Osmo Pocket 4 sở hữu cảm biến 1 inch, quay 4K/240fps, chống rung 3 trục, ActiveTrack 7.0 và bộ nhớ trong 107GB.

Thiên Trang
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#DJI #Osmo Pocket 4 #camera bỏ túi #quay 4K #chống rung #ActiveTrack

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