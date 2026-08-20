[INFOGRAPHIC] DJI Osmo Pocket 4, camera bỏ túi, quay 4K/240fps

DJI Osmo Pocket 4 sở hữu cảm biến 1 inch, quay 4K/240fps, chống rung 3 trục, ActiveTrack 7.0 và bộ nhớ trong 107GB.
Phiên bản cao cấp nhất Genesis GV90 Neolun 2027 không chỉ có nội thất 4 chỗ siêu sang, mà còn cả kết cấu cửa mở ngược vốn nổi tiếng bởi các mẫu xe Rolls-Royce.
Phiên bản cao cấp nhất Genesis GV90 Neolun 2027 không chỉ có nội thất 4 chỗ siêu sang, mà còn cả kết cấu cửa mở ngược vốn nổi tiếng bởi các mẫu xe Rolls-Royce.
Sau 25 năm làm công nghệ, cựu kỹ sư Adobe mất hơn một năm tìm việc trước khi chuyển sang lái xe buýt với mức lương thấp hơn.
Mazda CX-5 2027 vừa ra mắt tại Philippines với hàng loạt thay đổi từ kích thước, thiết kế đến công nghệ. Xe lần đầu được trang bị hệ truyền động hybrid 2.5L.
Gmail báo đầy không có nghĩa bạn phải xóa từng email. Chỉ vài thao tác tìm kiếm và dọn tệp đính kèm lớn có thể giải phóng hàng GB.
Spacetop G1 loại bỏ hoàn toàn màn hình vật lý, thay bằng kính AR tạo không gian làm việc ảo rộng tới 100 inch ngay trước mắt người dùng.
Mẫu SUV Ford Territory Platinum 2026 phiên bản cao cấp được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái, đi kèm giá bán lẻ đề xuất 916 triệu đồng.
Siêu xe GR GT sở hữu công suất 641 mã lực là mẫu ôtô đắt nhất từ trước đến nay của Toyota và để mua một chiếc thì không chỉ cần có tiền mà còn cần may mắn.
Honda Scoopy bất ngờ xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, làm dấy lên khả năng mẫu xe ga cỡ nhỏ này sẽ được phân phối chính hãng.
Sau nhiều năm ngành công nghiệp di động tràn ngập những thiết bị màn hình cảm ứng hình chữ nhật đơn điệu, một vài nhà sản xuất đã khơi dậy trải nghiệm QWERTY.
Nhiều thương hiệu xe thuộc tập đoàn Stellantis bị triệu hồi do lỗi camera lùi, trong đó có cả Jeep Wrangler và RAM 1500 đang bán tại thị trường Việt Nam.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã phủ mô da người nuôi cấy lên khuôn mặt robot, mở ra hướng phát triển máy móc có biểu cảm giống con người.
Apple vừa gửi cảnh báo phần mềm gián điệp đến người dùng tại 110 quốc gia. Nếu iPhone xuất hiện thông báo này, đừng bỏ qua hay vội xóa dữ liệu.
Toyota đánh dấu cột mốc 60 năm của dòng xe Corolla bằng phiên bản đặc biệt 2027. Mẫu xe được phát triển từ Corolla Hybrid SE, bổ sung nhiều chi tiết nhận diện.
AirPods mới của Apple, được tiết lộ sẽ tích hợp camera, dù chỉ mới là tin đồn đã bị nhiều người dùng lo lắng đặt cho cái tên "tai nghe biến thái".
Kết hợp thị giác máy tính và mô hình ngôn ngữ, công nghệ này giúp tự động hóa quá trình đánh giá tiền xu, mang lại sự minh bạch và hiệu quả.
Nhà khoa học máy tính Andreagiovanni Reina tại Đại học Konstanz (Đức) đã phát triển một cơ chế ra quyết định lấy cảm hứng từ cách đàn ong phối hợp khi chọn tổ.
Thị trường Mỹ đang ghi nhận ngày càng nhiều đợt triệu hồi đến từ hệ thống camera. Hiện tượng lỗi xảy ra trên ôtô cũng rất đa dạng và chưa có cách khắc phục.
Dat Bike, thương hiệu xe máy điện tiên phong tại Việt Nam vừa chính thức đưa vào vận hành Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa (Mega Service Center) tại Hà Nội.
Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 chính thức ra mắt với ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel”, thay đổi mạnh về ngoại hình, tăng kích thước và nội thất được thiết kế lại.
Không chỉ đưa khách hàng đến gần hơn với các mẫu xe mới, chuỗi trải nghiệm Ready Set Ford còn là cách Ford mở rộng cuộc cạnh tranh từ sản phẩm sang dịch vụ...