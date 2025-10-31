[INFOGRAPHIC] Cách uống nước để giảm mỡ bụng

Thói quen tốt hàng ngày giúp giảm cân hiệu quả Bạn có thể thay đổi thói quen hàng ngày để giúp cơ thể đốt cháy mỡ thừa, duy trì vóc dáng thon gọn.

Uống nhiều nước mỗi ngày

Một trong những thói quen giúp bạn giảm cân là uống đủ nước mỗi ngày. Nước không chỉ giúp duy trì hoạt động của cơ thể mà còn giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, từ đó giảm thiểu lượng thức ăn tiêu thụ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống nước trước bữa ăn có thể làm giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Bên cạnh đó, việc uống nước giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn.