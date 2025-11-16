[INFOGRAPHIC] Các mốc thời gian vàng trong ngày để uống nước

Mới đây, hot girl Trà Hạ Ly đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi tung ra bộ ảnh mới với concept vô cùng ấn tượng và táo bạo.
Ngoài vị ngon, cải bẹ xanh còn hỗ trợ sức khỏe xương, da và hệ miễn dịch, đồng thời giúp cơ thể giải độc, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.
Theo các chuyên gia y tế, ung thư cổ tử cung và các bệnh do HPV gây ra là căn bệnh có thể phòng ngừa được.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa gắp thành công kim chọc tủy kẹt trong đường thở cho bệnh nhi 3 tuổi.
Nam thanh niên người Campuchia mắc hoại tử Fournier, nguy cơ tử vong cao, đã thoát hiểm sau phẫu thuật và điều trị tích cực tại bệnh viện Việt Nam.
Uống nhầm dầu thắp đèn có thể gây suy hô hấp nặng và tổn thương thần kinh. Gia đình cần bảo quản cẩn thận và không tự ý gây nôn cho trẻ.
Bốn nhóm thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn của trẻ là tinh bột, chất đạm (protein), chất béo và nhóm vitamin khoáng chất (rau củ, trái cây).
Thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi cho nấm mốc tấn công thực phẩm, dẫn tới các bệnh về đường tiêu hóa, ngộ độc… gây nguy hại cho sức khỏe.
Tinh dầu mang lại hương thơm dễ chịu và thư giãn tinh thần, nhưng xông sai cách có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ.
Cá kèo ít xương, giàu protein và omega-3, không chỉ ngon mà còn giúp tiêu hóa tốt, bồi bổ xương khớp và tăng cường sức khỏe.
Thuốc giảm đau giúp kiểm soát cơn đau nhanh chóng, nhưng nếu dùng sai cách, gan và thận có thể bị tổn thương nghiêm trọng.
Mỹ đang thử nghiệm một phương pháp mới - liệu pháp mang tên CAR- để điều trị các bệnh tự miễn.
Dưới đây là 4 bài tập hít thở đơn giản, hiệu quả giúp giảm căng thẳng, phù hợp để thực hiện bất cứ lúc nào bạn cần bình tĩnh lại.
Giảm lượng muối hằng ngày giúp hạ huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ, suy tim, tổn thương thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.
Bắp non giòn ngọt, giàu vitamin và khoáng chất, dễ chế biến, mang lại lợi ích cho tiêu hóa, tim mạch, xương khớp và tăng cường miễn dịch.
Khám sức khỏe định kỳ là một trong những cách hiệu quả để phòng ngừa bệnh tật và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
Thời tiết giao mùa, số ca bệnh nhi mắc các bệnh đường hô hấp như cúm mùa, đặc biệt là cúm A, phế cầu và nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV gia tăng.
Phòng ngừa đột quỵ không chỉ là việc của bệnh viện hay thuốc men mà bắt đầu từ chính thói quen hàng ngày, đặc biệt là buổi sáng.
Giới chuyên gia cảnh báo, các chủng virus cúm đang lưu hành có thể đã xuất hiện những đột biến nhỏ khiến vaccine hiện hành giảm phần nào hiệu quả bảo vệ.
UBND TP HCM vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm soát các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo trên địa bàn.