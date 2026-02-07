[INFOGRAPHIC] Điều thú vị về đồng hồ tận thế

Đồng hồ tận thế là một thước đo mang tính biểu tượng phản ánh mức độ rủi ro tồn vong mà nhân loại đang đối mặt.
Nữ streamer đình đám Mina Young vừa tung ra bộ ảnh mới đầy thần thái, khoe khéo vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân dài miên man trong thiết kế váy ngắn quyến rũ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ xông xáo, tích cực tham gia hoạt động tập thể và có thể tăng thêm chi phí sinh hoạt.
Phân tích di truyền về người Deep Maniot sống ở Peloponnese, Hy Lạp cho thấy họ là một trong những quần thể có sự khác biệt về mặt di truyền cao nhất ở châu Âu.
Chim tiêu quyên xanh lớn (Corythaeola cristata) là loài chim rừng nhiệt đới châu Phi gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình rực rỡ và tập tính sinh học độc đáo.
Trong vòng 10 ngày tới, có 3 con giáp được dự báo sẽ bước vào giai đoạn tài khí mạnh, tiền về rõ rệt, dễ có khoản thu đáng mừng.
Gà rừng đỏ (Gallus gallus) là loài chim hoang dã quen thuộc ở Đông Nam Á, gồm Việt Nam, được xem là tổ tiên trực tiếp của gà nhà ngày nay.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/2, Kim Ngưu nên điều chỉnh lại thái độ, phải dựa trên năng lực bản thân. Sư Tử gặp vận may, được người khác công nhận.
Khỉ vuốt tay vàng (Saguinus midas) là loài linh trưởng nhỏ bé vùng Amazon, nổi bật với bộ lông sẫm màu và tứ chi vàng rực.
Ba con giáp này cuối tháng 2 mang lại vận may lớn về tài chính, sự nghiệp và danh vọng, mở ra năm 2026 rực rỡ chưa từng có.
Sự xuất hiện của một con kền kền Ai Cập trên quần đảo Scilly của Anh vào năm 2021 được mô tả là "cực kỳ hiếm" sau hơn 150 năm.
Stegoceras là một trong những loài khủng long mái vòm nổi tiếng nhất, giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về hành vi xã hội của khủng long thời tiền sử.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi có thể suy nghĩ nghiêm túc chuyện kết hôn, tài chính dư dả.
Khỉ uakari đầu đen (Cacajao melanocephalus) là loài linh trưởng hiếm gặp của rừng Amazon, nổi bật với ngoại hình khác thường và lối sống đặc biệt.
Bọ rùa 20 chấm (Psyllobora vigintiduopunctata) là loài côn trùng nhỏ bé nhưng mang nhiều đặc điểm sinh học khác thường, khiến giới khoa học đặc biệt quan tâm.
Hãn huyết bảo mã: Giống ngựa quý hiếm nhất thế giới từng làm say mê từ Hán Vũ Đế đến Thành Cát Tư Hãn, mỗi con có giá hàng triệu USD.
Theo tử vi, từ sau đêm 6/5, 3 con giáp tuổi Rồng bước vào vận may lớn, tài lộc bùng nổ, cơ hội đổi đời giàu có bất ngờ khiến nhiều người tò mò.
Xuất hiện từ vườn nhà đến các hệ sinh thái tự nhiên, chua me đất là nhóm thực vật rất quen thuộc nhưng ẩn chứa rất nhiều điều bất ngờ.
Theo tử vi cung hoàng đạo ngày 6/2, Song Ngư nếu biết quý trọng quý nhân dẫn đường sẽ vinh hoa phú quý. Kim Ngưu đừng có tâm lý cầu may.
Trước Tết âm, 3 con giáp này chuẩn bị đón dòng chảy tài lộc mạnh mẽ, dễ dàng tích lũy tiền bạc, đón Tết sung túc, rực rỡ hơn bao giờ hết.
Sau 40 năm "mất tích", loài dơi móng ngựa Hill bất ngờ được tái phát hiện tại rừng nhiệt đới Nyungwe, Rwanda.
Dữ liệu mới từ tàu vũ trụ Juno của NASA cho thấy sao Mộc – hành tinh lớn nhất Hệ Mặt Trời – có kích thước nhỏ hơn và dẹt hơn ước tính trước đây.