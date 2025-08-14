[INFOGRAPHIC] 7 lần thăm Mỹ của Tổng thống Nga Putin

Năm 2000, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến công du đầu tiên đến Mỹ và có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ khi đó là ông Bill Clinton.
Một lỗi kỹ thuật hiếm gặp đã khiến mô hình AI Gemini của Google liên tục phát ra các thông điệp tiêu cực, tự nhận là kẻ thất bại và thậm chí từ bỏ nhiệm vụ.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Ukraine sẵn sàng thảo luận về "các vấn đề lãnh thổ" với Nga.
Hơn 100 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel trên khắp Dải Gaza.
Nghi phạm nổ súng vào các cảnh sát ở bang Virginia, Mỹ, khiến hai người bị thương.
Ít nhất 26 người di cư đã thiệt mạng sau khi hai chiếc thuyền chở họ bị chìm ngoài khơi đảo Lampedusa, miền nam Italy.
Trong thời đại số hóa mạnh mẽ, các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao đang ngày càng tinh vi.
Công ty lữ hành Riviera Travel xếp hạng Dubrovnik là thành phố an toàn nhất Châu Âu.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói rằng Nga đã giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Một siêu du thuyền bốc cháy ngùn ngụt trước khi chìm xuống biển gần đảo Ibiza. May mắn, 7 thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn.
Nhiều quốc gia ở Châu Âu, trong đó có Tây Ban Nha và Italy,...đang đối mặt với tình trạng cháy rừng nghiêm trọng.
Truyền thông đưa tin, cảnh sát Iran đã bắt giữ 21.000 nghi phạm trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa nước này với Israel vào tháng 6/2025.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp tới có thể thúc đẩy nỗ lực khôi phục quan hệ của Moscow với Washington.
Ngày 12/8, nắng nóng kéo dài khiến cháy rừng dữ dội ở Nam Âu, làm hai người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán.
Thập niên 1970 được cho là đã mang lại nhiều thay đổi tích cực đối với phụ nữ ở bang Florida, Mỹ.
Lực lượng phòng vệ dân sự tại Gaza cho biết ít nhất 49 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel trên khắp Dải Gaza.
Hai tháng sau khi bị bắn trong một cuộc vận động tranh cử ở Bogota, ứng viên Tổng thống Colombia Miguel Uribe Turbay đã qua đời.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trước khi cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra vào ngày 15/8.
Một nghi phạm đã bị bắt giữ trong vụ xả súng bên ngoài cửa hàng Target ở Austin, bang Texas, Mỹ.
Ít nhất 2 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ nổ tại một nhà máy thép ở Pennsylvania, Mỹ.
Tiểu bang Alaska, nơi được chọn để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp tới, chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.
Chính quyền địa phương cho biết mưa lớn đã khiến hơn 15.000 cư dân ở thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, phải sơ tán.