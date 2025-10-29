[INFOGRAPHIC] 10 cách cải thiện giấc ngủ tự nhiên

Jeep vừa chính thức giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV cỡ trung Grand Cherokee 2026. Xe sở hữu động cơ tăng áp mới mạnh mẽ và tiết kiệm hơn.
Gan đảm nhiệm vai trò giải độc và chuyển hóa quan trọng. Duy trì sức khỏe gan bằng cách bổ sung 5 loại trái cây giàu chất chống oxy hóa mỗi ngày.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan vừa phát đi khuyến cáo sản phẩm dầu hít mũi Hong Thai Formula 2 do phát hiện vi phạm về chỉ tiêu vi sinh.
Phẫu thuật vá sọ bằng công nghệ hiện đại giúp phục hồi hình dạng, chức năng thần kinh và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt lách cho bệnh nhân mắc u lách dạng nang hiếm gặp.
Thực hiện xét nghiệm định kỳ là cách đơn giản nhưng hiệu quả để theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tiềm ẩn và duy trì chất lượng cuộc sống.
Một số loại trà như trà hoa dâm bụt, trà xanh, trà hoa cúc… là nguồn cung cấp Flavonoid chính trong chế độ ăn uống hằng ngày, tốt cho sức khỏe tim mạch.
Dị ứng kháng sinh có thể xảy ra với bất kỳ ai và gây nguy hiểm chỉ trong vài phút. Đừng xem nhẹ những phản ứng bất thường khi dùng thuốc.
Không chỉ là món rau dân dã trong bữa cơm Việt, rau ngót còn chứa lượng sắt vượt trội hơn thịt bò và mang đến nhiều lợi ích cho tim mạch, gan thận, huyết áp.
Một sản phụ mang song thai được phát hiện một thai trong tử cung, một thai ngoài tử cung đã vỡ và gây chảy máu ổ bụng nguy kịch.
Bệnh nhân 46 tuổi mắc thủy đậu biến chứng viêm phổi nặng, được cấp cứu kịp thời, thoát khỏi nguy cơ tử vong nhờ điều trị tích cực tại ICU.
Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn kịp thời phẫu thuật cứu mẹ và bé trong ca vỡ tử cung nguy kịch, nhấn mạnh tầm quan trọng của khám thai định kỳ.