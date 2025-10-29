[INFOGRAPHIC] 10 cách cải thiện giấc ngủ tự nhiên

5 loại trái cây giúp gan khỏe mạnh, thải độc hiệu quả mỗi ngày Gan đảm nhiệm vai trò giải độc và chuyển hóa quan trọng. Duy trì sức khỏe gan bằng cách bổ sung 5 loại trái cây giàu chất chống oxy hóa mỗi ngày.

Ung thư tuyến giáp ở trẻ nhỏ diễn tiến nhanh, mức độ ác tính cao Ung thư tuyến giáp ở trẻ em tuy ít gặp hơn người lớn nhưng thường diễn tiến nhanh, mức độ ác tính cao và thể bệnh phức tạp.

Mèo cào rách kết mạc trẻ 11 tuổi, cảnh báo chấn thương từ vật nuôi trong nhà Khi bị mèo, chó cào, cắn cần làm sạch vết thương dưới vòi nước sạch hoặc rửa vết thương bằng nước muối sinh lý rồi đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Thái Lan thu hồi dầu hít Hong Thai Formula 2 vì vi sinh vượt chuẩn Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan vừa phát đi khuyến cáo sản phẩm dầu hít mũi Hong Thai Formula 2 do phát hiện vi phạm về chỉ tiêu vi sinh.

Phẫu thuật vá sọ bằng Titanium 3D cho nam bệnh nhân bị khuyết sọ lớn Phẫu thuật vá sọ bằng công nghệ hiện đại giúp phục hồi hình dạng, chức năng thần kinh và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

Cứu sống bệnh nhân bị u lách dạng nang hiếm gặp Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt lách cho bệnh nhân mắc u lách dạng nang hiếm gặp.

[INFOGRAPHIC] Những xét nghiệm cần thực hiện định kỳ Thực hiện xét nghiệm định kỳ là cách đơn giản nhưng hiệu quả để theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tiềm ẩn và duy trì chất lượng cuộc sống.

Cách đơn giản giúp phòng bệnh đường tiêu hóa cho gia đình Sự cẩn trọng trong từng bữa ăn, giọt nước sẽ là “lá chắn” giúp bạn và gia đình khỏe mạnh suốt bốn mùa.

Sa sút trí tuệ, Alzheimer cần được phát hiện, can thiệp sớm Khác với sự “hay quên tuổi già” thông thường, sa sút trí tuệ diễn tiến chậm, không hồi phục hoàn toàn và gây ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng sống.

Người phụ nữ 42 tuổi mắc Hội chứng trái tim tan vỡ Hội chứng trái tim tan vỡ khởi phát đột ngột, biểu hiện bằng đau ngực, khó thở, tụt huyết áp, choáng hoặc ngất rất giống với nhồi máu cơ tim.

Chơi bóng cười cho vui, hai vợ chồng liệt nửa người Bóng cười phá hủy lớp myelin, chất cách điện của sợi thần kinh, khiến não và tủy sống bị ‘cắt đứt’ đường truyền tín hiệu. Hậu quả là liệt tứ chi, ngừng thở....

Lý do 2 công trình điều trị đột quỵ và rung nhĩ đạt giải nhân tài Đất Việt Cụm công trình đạt giải thưởng là minh chứng cho nền y học Việt Nam hội nhập và khẳng định vị thế trên bản đồ đột quỵ toàn cầu.

Nối lại chi thể đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi va chạm với xe phân khối lớn Thời gian vàng để nối chi thể là trong vòng 6 giờ nếu được bảo quản đúng. Việc chuyển nạn nhân sớm đến các cơ sở có khả năng vi phẫu nâng cao cơ hội phục hồi.

Sốc tim nguy kịch do uống củ ấu tàu chưa qua chế biến Người dân không nên tin vào các hướng dẫn truyền miệng hoặc thông tin trên mạng về “củ ấu tàu chữa đau khớp”, có thể tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc.

[INFOGRAPHIC] 3 loại trà tốt cho tim mạch Một số loại trà như trà hoa dâm bụt, trà xanh, trà hoa cúc… là nguồn cung cấp Flavonoid chính trong chế độ ăn uống hằng ngày, tốt cho sức khỏe tim mạch.

Dị ứng kháng sinh, tai biến y khoa ai cũng có thể gặp Dị ứng kháng sinh có thể xảy ra với bất kỳ ai và gây nguy hiểm chỉ trong vài phút. Đừng xem nhẹ những phản ứng bất thường khi dùng thuốc.

Loại rau dân dã giàu sắt hơn cả thịt bò, tốt cho tim mạch, giải độc cơ thể Không chỉ là món rau dân dã trong bữa cơm Việt, rau ngót còn chứa lượng sắt vượt trội hơn thịt bò và mang đến nhiều lợi ích cho tim mạch, gan thận, huyết áp.

Cứu sống sản phụ mang song thai trong và ngoài tử cung gặp nguy hiểm Một sản phụ mang song thai được phát hiện một thai trong tử cung, một thai ngoài tử cung đã vỡ và gây chảy máu ổ bụng nguy kịch.

Cứu sống bệnh nhân 46 tuổi mắc thủy đậu biến chứng nặng tại Tây Ninh Bệnh nhân 46 tuổi mắc thủy đậu biến chứng viêm phổi nặng, được cấp cứu kịp thời, thoát khỏi nguy cơ tử vong nhờ điều trị tích cực tại ICU.