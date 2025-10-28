Hà Nội

Sống Khỏe

Bác sĩ mách cách dùng thực phẩm giúp ngủ ngon không cần uống thuốc

Hãy thử 5 món này trong 1 tuần, bạn sẽ thấy mình ngủ sâu hơn, tỉnh dậy nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thái

Hiện có rất nhiều người bây giờ rơi vào tình trạng này mất ngủ: Đêm trằn trọc mãi không ngủ được, hoặc vừa chợp mắt lại tỉnh lúc 2–3 giờ sáng.

Nhiều người tìm đến thuốc an thần, nhưng thực ra… cơ thể mình hoàn toàn có thể tự “tạo giấc ngủ” tự nhiên, chỉ cần được cung cấp đúng dưỡng chất.

Dưới đây bác sĩ sẽ chia sẻ với mọi người 5 món ăn giúp ngủ ngon mà không cần thuốc, rất dễ tìm, an toàn và hiệu quả.

Sữa ấm pha mật ong

Nếu bạn mất ngủ, hãy thử uống một ly sữa ấm pha chút mật ong trước khi ngủ. Sữa chứa canxi giúp não tiết ra melatonin – hormone gây buồn ngủ tự nhiên, còn magie trong sữa giúp thư giãn thần kinh, giảm căng cơ. Mật ong thì giúp ổn định đường huyết và tăng hấp thu tryptophan – chất giúp ngủ sâu. Một ly nhỏ thôi, bạn sẽ thấy dễ ngủ hơn hẳn.

sua-mat-ong-2.jpg
Một ly nhỏ sữa pha mật ong trước khi ngủ sẽ giúp ngủ ngon - Ảnh minh họa

Hạt óc chó

Nhiều người không biết, hạt óc chó là nguồn melatonin tự nhiên hiếm hoi trong các loại thực phẩm. Hơn nữa, trong hạt óc chó còn có magie, canxi và omega-3 – vừa giúp giảm căng thẳng, vừa điều hòa cảm xúc. Buổi tối, bạn có thể ăn 4–5 hạt óc chó hoặc rắc vào sữa chua, vừa ngon vừa tốt cho giấc ngủ.

hat-oc-cho.jpg
Hạt óc chó là nguồn melatonin tự nhiên hiếm hoi trong các loại thực phẩm - Ảnh minh họa

Chuối chín

Chuối là “thuốc ngủ tự nhiên” của thiên nhiên. Trong chuối có magie, kali và tryptophan, giúp giãn cơ, giảm co giật và khiến bạn dễ buồn ngủ hơn.

Nếu hay bị giật bắp chân ban đêm, co cơ hay tỉnh giấc giữa đêm – hãy ăn 1 quả chuối chín trước ngủ 30 phút, bạn sẽ thấy khác ngay.

chuoi.jpg
Trong chuối có magie, kali và tryptophan, giúp giãn cơ, giảm co giật và khiến dễ buồn ngủ hơn - Ảnh minh họa

Rau cải bó xôi

Rau cải bó xôi hay còn gọi là spinach – cực kỳ giàu canxi và magie, giúp ổn định thần kinh, giảm mệt mỏi.

rau-bi-na.jpg
Rau cải bó xôi giàu canxi và magie, giúp ổn định thần kinh và giảm mệt mỏi - Ảnh minh họa

Trứng luộc

Một quả trứng luộc buổi tối có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. Trứng chứa canxi, magie, vitamin D và tryptophan, tất cả đều tham gia vào quá trình tạo melatonin – hormone giúp não “ra tín hiệu” buồn ngủ. Nhưng nên nhớ ăn cách giờ ngủ 1 tiếng, để tiêu hóa xong thì giấc ngủ mới thật sự sâu.

trung.jpg
Trứng tham gia vào quá trình tạo melatonin – hormone giúp não “ra tín hiệu” buồn ngủ - Ảnh minh họa

Bác sĩ Nguyễn Văn Thái (Viện y học Phóng xạ và Ung bướu Quân đội)

Tin mới