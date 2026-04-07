[INFO] Chân dung Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Chiều 7/4, Quốc hội khoá XVI biểu quyết với số phiếu tín nhiệm cao, bầu ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
Phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào năm định hướng lớn trọng tâm.
Với số phiếu tán thành cao, Quốc hội khoá XVI đã thống nhất bầu ông Nguyễn Huy Tiến tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 485/485 số phiếu tán thành.
Với 496/496 số phiếu tán thành, ông Nguyễn Văn Quảng tiếp tục được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Với số phiếu bầu tán thành cao, ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI kiện toàn nhân sự cấp cao, được xem là lựa chọn mang tính lịch sử, đặt nền móng nhiệm kỳ và củng cố niềm tin của Nhân dân.
Với số phiếu tán thành cao, Tổng bí thư Tô Lâm được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo Nghị quyết của Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và 11 Ủy viên.
Đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại 72 nghìn khu vực bỏ phiếu.
Theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày mai (7/4), Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.
Chiều 6/4/2026 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew.
Tại phiên họp thứ Nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phân công nhiệm vụ và công tác nhân sự Quốc hội khóa XVI.
Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI, có 493 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 493 đại biểu tán thành.
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh Hưng Yên được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chiều 6/4, Quốc hội chính thức bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XVI bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội.
Nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng Quốc hội khóa XVI sẽ nâng cao chất lượng lập pháp, tăng cường hiệu lực giám sát, quyết sách kịp thời, chính xác các vấn đề lớn của đất nước.
Sáng nay (6/4), bên hành lang phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, các đại biểu bày tỏ kỳ vọng lớn về một nhiệm kỳ đổi mới, coi thể chế là động lực then chốt cho sự phát triển.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trách nhiệm và lòng biết ơn, cam kết phục vụ nhân dân và phát huy hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa XVI.