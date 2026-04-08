[INFO] Chân dung Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ Vũ Hải Quân

6 Phó thủ tướng, 17 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031
Sáng 8/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khoá XVI đã phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên của Chính phủ.
Theo đó, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 6 đồng chí giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Đại tướng Phan Văn Giang; Phạm Gia Túc; Phạm Thị Thanh Trà; Hồ Quốc Dũng; Nguyễn Văn Thắng; Lê Tiến Châu.
Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được điều động giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, vừa được công bố ngày 8/4.
Hôm nay (8/4), Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng
Hôm nay (8/4), Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ và bàn các dự án Luật.
Theo chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, sáng 8/4/2026, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Quốc hội kiện toàn nhân sự, lựa chọn lịch sử, thể hiện niềm tin Nhân dân
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI kiện toàn nhân sự cấp cao, được xem là lựa chọn mang tính lịch sử, đặt nền móng nhiệm kỳ và củng cố niềm tin của Nhân dân.
[INFO] Chân dung Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng
Chiều 7/4, Quốc hội khoá XVI biểu quyết với số phiếu tín nhiệm cao, bầu ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
Ông Nguyễn Văn Quảng tiếp tục được bầu giữ chức Chánh án TAND tối cao
Với 496/496 số phiếu tán thành, ông Nguyễn Văn Quảng tiếp tục được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch nước
Bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 485/485 số phiếu tán thành.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức
Ông Lê Minh Hưng chính thức trở thành người kế nhiệm ông Phạm Minh Chính để đảm nhận chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.
Ông Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031
Với số phiếu bầu tán thành cao, ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ, phát biểu nhậm chức
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, ông Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2026 – 2031.
[INFO] Chân dung Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến
Với số phiếu tán thành cao, Quốc hội khoá XVI đã thống nhất bầu ông Nguyễn Huy Tiến tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn trọng tâm
Phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào năm định hướng lớn trọng tâm.