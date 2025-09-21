Hà Nội

Quân sự

Indonesia tổ chức triển lãm khí tài quy mô lớn

Trong hai ngày 20-21/9, Quân đội Indonesia (TNI) tổ chức Triển lãm khí tài TNI 2025 tại Jakarta nhân dịp 80 năm thành lập TNI.

Đỗ Quyên/TTXVN

Triển lãm khí tài TNI 2025 diễn ra tại khu vực rộng lớn ngoài trời, không chỉ là màn phô diễn sức mạnh quốc phòng mà còn là dịp để người dân tiếp cận gần hơn với quân đội, thể hiện thông điệp quân đội gắn bó với nhân dân. Sự kiện cũng nhằm quảng bá các sản phẩm công nghiệp quốc phòng nội địa của Indonesia.

Nhiều khí tài, thiết bị và phương tiện hiện đại được trưng bày tại Triển lãm khí tài TNI 2025.

Hàng nghìn người dân đã đến tham quan khí tài hiện đại và các thiết bị, phương tiện được trưng bày. Rất đông người dân Indonesia đã đổ về quảng trường để được tận mắt quan sát và tìm hiểu trực tiếp về các vũ khí chủ lực cũng như vai trò của quân đội trong bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Nhiều khí tài, thiết bị và phương tiện hiện đại được trưng bày tại Triển lãm khí tài TNI 2025.

Ngoài khu trưng bày vũ khí, ban tổ chức còn bố trí 22 gian hàng dịch vụ công cộng gồm tư vấn tuyển mộ, triển lãm lịch sử quân đội, bệnh viện dã chiến, bếp ăn dã chiến, cấp phát thực phẩm miễn phí, cùng các hoạt động xã hội và giải trí dành cho gia đình.

Nhiều gia đình mang theo trẻ em và cho các con, nhất là con trai, mặc theo mẫu quân phục. Các em nhỏ được các quân nhân hỗ trợ lên xe tăng để chụp ảnh kỷ niệm.

Gia đình chị Diana coi sự kiện này như một ngày hội lớn và đưa theo con trai 3 tuổi, từ thành phố Bogor về Jakarta để xem triển lãm. Chị cho biết cậu con trai đã rất thích thú với các khí tài được trưng bày ở đây vì lần đầu tiên được nhìn thấy chúng. Chị cũng cho con mặc quân phục với mong muốn con lớn lên mạnh mẽ như những người lính.

Trẻ em chụp ảnh kỷ niệm trên xe tăng.

Tại gian trưng bày các thiết bị địa hình của TNI, Thiếu úy Dittopad cho biết sự kiện này mở cửa miễn phí cho công chúng nhằm tăng cường gắn kết quân–dân và giới thiệu năng lực quốc phòng của 3 quân chủng gồm Lục quân, Hải quân và Không quân.

Sau Triển lãm TNI 2025, quân đội sẽ tổ chức diễu hành khí tài và diễn tập mô phỏng chiến đấu tại Quảng trường Monas để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập TNI vào đầu tháng 10 tới.

