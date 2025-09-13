Hà Nội

Huyền thoại sói khổng lồ nuốt chửng vị thần quyền năng

Kho tri thức

Huyền thoại sói khổng lồ nuốt chửng vị thần quyền năng

Fenrir là con của thần Loki và người khổng lồ Angrbodoa. Trong trận chiến tận thế Ragnarok, Fenrir điên cuồng cắn giết, thậm chí nuốt chửng cả thần Odin.

Tâm Anh (theo Ancient origins)
Sói Fenrir cùng rắn khổng lồ Jormundgan và nữ thần Hel là con của thần Loki và người khổng lồ Angrbodoa. Theo lời tiên tri cổ trong thần thoại Bắc Âu, sự ra đời của Fenrir là một trong những dấu hiệu báo trước về sự kiện tận thế Ragnarok. Ảnh: paganheim.com.
Lo sợ lời tiên tri trên sẽ ứng nghiệm, thần Odin quyền năng và các vị thần tối cao khác quyết định chia cắt những đứa con của Loki. Theo đó, nữ thần Hel bị đày xuống trị thế giới của những người chết, rắn khổng lồ Jormundgan thì bị ném xuống biển sâu. Ảnh: Public Domain.
Trong khi đó, sói Fenrir được lớn nhanh như thổi và sức mạnh gia tăng theo cấp số nhân. Chỉ có thần dũng cảm Tyr mới dám nhận nhiệm vụ trông coi con sói khổng lồ, hung dữ và đáng sợ này. Ảnh: Public Domain.
Ban đầu, thần Tyr trói sói Fenrir bằng những sợi xích thần nhưng chỉ được một thời gian thì nó phá tan xiềng xích. Do đó, về sau, các vị thần nhờ sơn thần rèn ra một loại xích không thể phá hủy. Ảnh: Emil Doepler.
Đó là sợi xích thần Gleipnir được rèn từ 6 thứ gồm: "Tiếng chân mèo đi, râu đàn bà, rễ của đá, hơi thở của cá, tiếng thì thầm của gầu và nước dãi của chim". Ảnh: Public Domain.
Sói Fenrir không thể phá tan xích thần Gleipnir nên bị giam cầm cho tới khi đại chiến Ragnarok diễn ra. Để khiến Fenrir ngoan ngoãn đeo Gleipnir, thần Tyr cam đoan rằng không có gì khuất tất và sẵn sàng để một cánh tay trong miệng để con sói này yên tâm. Ảnh: paganheim.com.
Sau khi bị xích lại bằng xích thần Gleipnir, phát hiện bị lừa nên đã cắn đứt một cánh tay của thần Tyr. Hàng ngày, con sói khổng lồ tru lên không ngừng khiến các vị thần "mất ăn mất ngủ" nên quyết định cắm một thanh gươm vào trong họng của nó. Ảnh: Istrandar is licensed under CC BY-SA 3.0.
Cuối cùng, sau nhiều năm bị giam cầm dưới đáy đáy đại dương, Jormundgan trỗi dậy làm cho mặt đất rung chuyển, không gian bị xé toạc, các ngọn núi bật gốc. Điều này vô tình khiến sợi xích thần Gleipnir đứt rời và sói Fenrir được tự do. Ảnh: JonasOlsenWoodcraft is licensed under CC BY-SA 3.0.
Sói khổng lồ Fenrir điên cuồng trả thù các vị thần. Nó tụ họp với các anh chị em để tấn công các vị thần. Trong đó, Fenrir tấn công dữ dội với thần tối cao Odin. Dù có sức mạnh và vũ khí thần thánh nhưng thần Odin không thể chế ngự con sói Fenrir có sức mạnh vô song. Fenrir còn nuốt chửng thần Odin. Ảnh: aleksibriclot on Instagram.
Con trai của Odin là Vioarr đau xót khi thấy cha ra đi trong đau đớn nên đã có cuộc đối đầu nảy lửa với Fenrir. Vioarr đã đi một đôi giày ma thuật để có thể bước vào miệng của con sói Fenrir mà không bị nó nuốt rồi xé toạc sinh vật khổng lồ này từ trong ra ngoài. Ảnh: valhalla-vikings.co.uk.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
