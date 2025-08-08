Hủy nổ thành công quả bom gần 300 kg ở Thanh Hóa

Cơ quan chức năng Thanh Hóa vừa tổ chức xử lý, tiêu hủy thành công một quả bom nặng gần 300 kg còn sót lại sau chiến tranh.

Ngày 8/8, UBND xã Thượng Ninh phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức xử lý, tiêu hủy thành công một quả bom còn sót lại sau chiến tranh, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trước đó, ngày 31/7, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Ninh nhận được tin báo từ gia đình ông Nguyễn Bách Thảo (trú tại thôn Đông Xuân, xã Thượng Ninh) về việc phát hiện một quả bom chưa nổ trong lúc san lấp đất xử lý sạt lở ta luy đường, sát bờ tường nhà.

Quả bom có đường kính khoảng 40cm, dài 120cm, nặng gần 300kg, lộ thiên 2/3 thân và được người dân nhận định là bom sót lại trong thời kỳ chiến tranh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã cử lực lượng xuống hiện trường, phong tỏa khu vực, căng dây cảnh báo, đồng thời báo cáo UBND xã và Ban Chỉ huy Quân sự khu vực 5 (Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Sau khi hoàn tất các biện pháp đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã vận chuyển quả bom đến khu vực Trường bắn Như Xuân (thuộc Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân) tại thôn 8, xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa để tiến hành hủy nổ theo quy định.