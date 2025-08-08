Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hủy nổ thành công quả bom gần 300 kg ở Thanh Hóa

Cơ quan chức năng Thanh Hóa vừa tổ chức xử lý, tiêu hủy thành công một quả bom nặng gần 300 kg còn sót lại sau chiến tranh.

Thanh Hà

Ngày 8/8, UBND xã Thượng Ninh phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức xử lý, tiêu hủy thành công một quả bom còn sót lại sau chiến tranh, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trước đó, ngày 31/7, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Ninh nhận được tin báo từ gia đình ông Nguyễn Bách Thảo (trú tại thôn Đông Xuân, xã Thượng Ninh) về việc phát hiện một quả bom chưa nổ trong lúc san lấp đất xử lý sạt lở ta luy đường, sát bờ tường nhà.

image-1301.jpg
Phát hiện một quả bom chưa nổ trong lúc san lấp đất xử lý sạt lở ta luy đường, sát bờ tường nhà.

Quả bom có đường kính khoảng 40cm, dài 120cm, nặng gần 300kg, lộ thiên 2/3 thân và được người dân nhận định là bom sót lại trong thời kỳ chiến tranh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã cử lực lượng xuống hiện trường, phong tỏa khu vực, căng dây cảnh báo, đồng thời báo cáo UBND xã và Ban Chỉ huy Quân sự khu vực 5 (Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Sau khi hoàn tất các biện pháp đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã vận chuyển quả bom đến khu vực Trường bắn Như Xuân (thuộc Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân) tại thôn 8, xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa để tiến hành hủy nổ theo quy định.

#hủy nổ #thành công #quả bom #Thanh Hóa #an toàn

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện bom “khủng” khi thi công nhà ga ở sân bay Đồng Hới

Trong quá trình đóng cọc móng nhà ga T2 sân bay Đồng Hới (Quảng Trị), đơn vị thi công đã phát hiện một quả bom nặng 227 kg còn nguyên kíp nổ.

Ngày 31/7, Đội đa nhiệm vụ MTT2 thuộc dự án RENEW/PeaceTrees Vietnam Quảng Bình cho biết, đội vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị di dời thành công quả bom MK82 nặng 227 kg khi đang thi công nhà ga T2 sân bay Đồng Hới.

Trước đó, chiều 29/7, trong quá trình thi công đóng móng cọc tại công trình nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Đồng Hới, nhóm công nhân bất ngờ phát hiện một vật thể kim loại lạ nằm sâu gần 5 m dưới lòng đất.

Xem chi tiết

Xã hội

Huỷ nổ an toàn 3 quả bom "khủng" ở Lâm Đồng

Đây là những quả bom do người dân phát hiện trong quá trình canh tác, sản xuất và cấp báo với chính quyền địa phương.

Ngày 30/7, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp tiến hành vận chuyển và hủy nổ an toàn 3 quả bom sót lại từ sau chiến tranh.

Cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Phòng Công Binh (Bộ Tham mưu Quân khu 7) vận chuyển, hủy nổ 1 quả bom MK-81 phát hiện trên địa bàn xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Huỷ nổ quả bom nặng 227 kg ở Quảng Trị

Trong quá trình khơi thông dòng chảy trên sông Son, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã phát hiện quả bom nặng 227 kg.

Ngày 14/7, thông tin từ Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết, quá trình nạo vét cát bồi lắng trên sông Son ở khu vực trước cửa động Phong Nha đã phát hiện một quả bom "khủng" sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, trong quá trình Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cùng với các đơn vị liên quan thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy trên sông Son phát hiện một quả bom tại vị trí cách cửa động Phong Nha khoảng 200m.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới