Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Hot girl trứng rán' chào Tết sớm với bộ ảnh áo dài bên thiên thần nhỏ

Cộng đồng trẻ

'Hot girl trứng rán' chào Tết sớm với bộ ảnh áo dài bên thiên thần nhỏ

Mới đây, 'hot girl trứng rán' Trần Thanh Tâm khiến dân mạng ngỡ ngàng với nhan sắc mẹ bỉm sữa đầy mặn mà trong bộ ảnh Tết bên thiên thần nhỏ.

Trầm Phương
Gia nhập đường đua ảnh Tết, cô nàng "hot girl trứng rán" Trần Thanh Tâm vừa đăng tải bộ ảnh diện áo dài đằm thắm, dịu dàng bên thiên thần nhỏ. (Ảnh: IGNV)
Gia nhập đường đua ảnh Tết, cô nàng "hot girl trứng rán" Trần Thanh Tâm vừa đăng tải bộ ảnh diện áo dài đằm thắm, dịu dàng bên thiên thần nhỏ. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh, Trần Thanh Tâm lựa chọn thiết kế áo dài đỏ rực rỡ - gam màu tượng trưng cho sự may mắn và sung túc trong văn hóa Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh, Trần Thanh Tâm lựa chọn thiết kế áo dài đỏ rực rỡ - gam màu tượng trưng cho sự may mắn và sung túc trong văn hóa Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở chi tiết lông vũ ở cổ tay, kết hợp cùng chiếc mấn đội đầu màu trắng đơn giản nhưng tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở chi tiết lông vũ ở cổ tay, kết hợp cùng chiếc mấn đội đầu màu trắng đơn giản nhưng tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người nhận xét rằng nhan sắc của cô nàng ngày càng mặn mà và có phần nhuận sắc hơn. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người nhận xét rằng nhan sắc của cô nàng ngày càng mặn mà và có phần nhuận sắc hơn. (Ảnh: IGNV)
Tâm điểm của bộ ảnh không ai khác chính là em bé kháu khỉnh đang được Thanh Tâm bồng bế trên tay. Bé Bún được mẹ diện một bộ áo dài nhung đỏ "ton-sur-ton" với mình. Đăng kèm với bộ ảnh, cô nàng thể hiện sự hào hứng: "Thấy Bún là thấy Tết". (Ảnh: IGNV)
Tâm điểm của bộ ảnh không ai khác chính là em bé kháu khỉnh đang được Thanh Tâm bồng bế trên tay. Bé Bún được mẹ diện một bộ áo dài nhung đỏ "ton-sur-ton" với mình. Đăng kèm với bộ ảnh, cô nàng thể hiện sự hào hứng: "Thấy Bún là thấy Tết". (Ảnh: IGNV)
Những khoảnh khắc em bé nhìn thẳng vào ống kính với đôi mắt tròn xoe hay lúc Thanh Tâm âu yếm chăm sóc thiên thần nhỏ đã tạo nên một khung hình đầy cảm xúc. (Ảnh: IGNV)
Những khoảnh khắc em bé nhìn thẳng vào ống kính với đôi mắt tròn xoe hay lúc Thanh Tâm âu yếm chăm sóc thiên thần nhỏ đã tạo nên một khung hình đầy cảm xúc. (Ảnh: IGNV)
Qua cách bế và dỗ dành em bé, Thanh Tâm nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự dịu dàng, khéo léo. (Ảnh: IGNV)
Qua cách bế và dỗ dành em bé, Thanh Tâm nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự dịu dàng, khéo léo. (Ảnh: IGNV)
Trần Thanh Tâm từng nổi lên như một hiện tượng thông qua các clip ngắn trên TikTok với câu thả thính "thương hiệu": “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ”. Thời điểm đó, cô nhận về không ít các bình luận tiêu cực. (Ảnh: IGNV)
Trần Thanh Tâm từng nổi lên như một hiện tượng thông qua các clip ngắn trên TikTok với câu thả thính "thương hiệu": “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ”. Thời điểm đó, cô nhận về không ít các bình luận tiêu cực. (Ảnh: IGNV)
Sau khi lên xe hoa cùng ông xã Mai Thiên Ân, sau đó hạ sinh con gái đầu lòng, Thanh Tâm được nhận xét trở nên đằm thắm và trưởng thành hơn. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc con và chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc, nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng. (Ảnh: IGNV)
Sau khi lên xe hoa cùng ông xã Mai Thiên Ân, sau đó hạ sinh con gái đầu lòng, Thanh Tâm được nhận xét trở nên đằm thắm và trưởng thành hơn. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc con và chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc, nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng. (Ảnh: IGNV)
Nhan sắc sau sinh của Thanh Tâm cũng được đánh giá là mặn mà và rạng rỡ hơn. Cô thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, làn da mịn màng ngay cả khi không trang điểm đậm. (Ảnh: IGNV)
Nhan sắc sau sinh của Thanh Tâm cũng được đánh giá là mặn mà và rạng rỡ hơn. Cô thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, làn da mịn màng ngay cả khi không trang điểm đậm. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Trần Thanh Tâm #áo dài #Tết #bộ ảnh #thiên thần nhỏ #mẹ bỉm sữa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT