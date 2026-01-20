Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bon chen đồ bó sát, 'hot girl ngoại cỡ' Cố Hữu Vi vẫn hút trọn ánh nhìn

Cộng đồng trẻ

Bon chen đồ bó sát, 'hot girl ngoại cỡ' Cố Hữu Vi vẫn hút trọn ánh nhìn

Không sở hữu thân hình 'mình hạc xương mai' theo quy chuẩn số đông, Cố Hữu Vi vẫn chứng minh sức hút mãnh liệt nhờ gu thời trang tôn vinh đường cong đầy tự tin.

Trầm Phương
Trong giới trẻ hiện nay, trào lưu "body positivity" (tự tin với cơ thể) đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Phá bỏ những định kiến về việc người có thân hình đầy đặn phải mặc đồ rộng thùng thình để che khuyết điểm, Cố Hữu Vi - nàng hot girl sở hữu lượng theo dõi lớn - đã tạo nên một định nghĩa mới về vẻ đẹp ngoại cỡ qua bộ ảnh xuống phố đầy ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Trong giới trẻ hiện nay, trào lưu "body positivity" (tự tin với cơ thể) đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Phá bỏ những định kiến về việc người có thân hình đầy đặn phải mặc đồ rộng thùng thình để che khuyết điểm, Cố Hữu Vi - nàng hot girl sở hữu lượng theo dõi lớn - đã tạo nên một định nghĩa mới về vẻ đẹp ngoại cỡ qua bộ ảnh xuống phố đầy ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Thông thường, những cô nàng có vóc dáng "mũm mĩm" thường được khuyên nên trung thành với trang phục tối màu, form dáng suông. Tuy nhiên, Cố Hữu Vi đã làm ngược lại hoàn toàn. Cô tự tin diện chiếc váy đen ôm sát siêu ngắn, khoe trọn đường cong thắt eo và hông quả táo. (Ảnh: IGNV)
Thông thường, những cô nàng có vóc dáng "mũm mĩm" thường được khuyên nên trung thành với trang phục tối màu, form dáng suông. Tuy nhiên, Cố Hữu Vi đã làm ngược lại hoàn toàn. Cô tự tin diện chiếc váy đen ôm sát siêu ngắn, khoe trọn đường cong thắt eo và hông quả táo. (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo choàng lông croptop màu pastel không chỉ giúp giữ ấm mà còn tạo cảm giác sang trọng, sang chảnh như những quý cô thành thị. Kiểu dáng croptop giúp phân chia tỷ lệ cơ thể hợp lý, tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn. (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo choàng lông croptop màu pastel không chỉ giúp giữ ấm mà còn tạo cảm giác sang trọng, sang chảnh như những quý cô thành thị. Kiểu dáng croptop giúp phân chia tỷ lệ cơ thể hợp lý, tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn. (Ảnh: IGNV)
Sự xuất hiện của chiếc túi xách Chanel quả trám cổ điển và kính mát Balenciaga thời thượng giúp nâng tầm tổng thể set đồ, biến diện mạo của cô nàng trở nên hiện đại và đẳng cấp. (Ảnh: IGNV)
Sự xuất hiện của chiếc túi xách Chanel quả trám cổ điển và kính mát Balenciaga thời thượng giúp nâng tầm tổng thể set đồ, biến diện mạo của cô nàng trở nên hiện đại và đẳng cấp. (Ảnh: IGNV)
Dù là khi sải bước trên phố hay lúc ngồi tạo dáng trên những bậc thang đá, Cố Hữu Vi đều toát lên vẻ tự tin rạng rỡ. Đôi boots cao cổ da đen với thiết kế hầm hố, kết hợp cùng tất lưới mỏng không chỉ là lựa chọn thời trang phá cách mà còn giúp đôi chân trông thon gọn và săn chắc hơn. (Ảnh: IGNV)
Dù là khi sải bước trên phố hay lúc ngồi tạo dáng trên những bậc thang đá, Cố Hữu Vi đều toát lên vẻ tự tin rạng rỡ. Đôi boots cao cổ da đen với thiết kế hầm hố, kết hợp cùng tất lưới mỏng không chỉ là lựa chọn thời trang phá cách mà còn giúp đôi chân trông thon gọn và săn chắc hơn. (Ảnh: IGNV)
Layout trang điểm tone cam đào nhẹ nhàng cùng mái tóc vàng sáng bồng bềnh giúp gương mặt của cô nàng thêm phần thanh thoát, đối lập thú vị với phong cách ăn mặc có phần cá tính và nổi loạn. (Ảnh: IGNV)
Layout trang điểm tone cam đào nhẹ nhàng cùng mái tóc vàng sáng bồng bềnh giúp gương mặt của cô nàng thêm phần thanh thoát, đối lập thú vị với phong cách ăn mặc có phần cá tính và nổi loạn. (Ảnh: IGNV)
Lối ăn mặc của Cố Hữu Vi không chỉ đơn thuần là thời trang, mà còn là lời khẳng định về sự tự tin. Cô chứng minh rằng vẻ đẹp không nằm ở size quần áo, mà nằm ở cách bạn yêu thương và phô diễn cơ thể mình. (Ảnh: IGNV)
Lối ăn mặc của Cố Hữu Vi không chỉ đơn thuần là thời trang, mà còn là lời khẳng định về sự tự tin. Cô chứng minh rằng vẻ đẹp không nằm ở size quần áo, mà nằm ở cách bạn yêu thương và phô diễn cơ thể mình. (Ảnh: IGNV)
Cố Hữu Vi (sinh năm 1998, quê tại Lâm Đồng) là một trong những người mẫu ngoại cỡ và nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng hiện nay trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Cố Hữu Vi (sinh năm 1998, quê tại Lâm Đồng) là một trong những người mẫu ngoại cỡ và nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng hiện nay trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Sở hữu chiều cao 1m60 và cân nặng thuộc nhóm "ngoại cỡ" dao động khoảng 70kg, nhưng nhờ quá trình tập luyện gym, cardio đều đặn kết hợp cùng việc sử dụng đai định hình, cô vẫn duy trì được thắt eo rõ rệt và đường cong "đồng hồ cát" phồn thực. (Ảnh: IGNV)
Sở hữu chiều cao 1m60 và cân nặng thuộc nhóm "ngoại cỡ" dao động khoảng 70kg, nhưng nhờ quá trình tập luyện gym, cardio đều đặn kết hợp cùng việc sử dụng đai định hình, cô vẫn duy trì được thắt eo rõ rệt và đường cong "đồng hồ cát" phồn thực. (Ảnh: IGNV)
Để có được sự nổi tiếng như hiện tại, Cố Hữu Vi đã phải vượt qua không ít lời lẽ tiêu cực. Thay vì trốn chạy, cô chọn cách đối diện bằng thần thái tự tin và gu thẩm mỹ sắc sảo. (Ảnh: IGNV)
Để có được sự nổi tiếng như hiện tại, Cố Hữu Vi đã phải vượt qua không ít lời lẽ tiêu cực. Thay vì trốn chạy, cô chọn cách đối diện bằng thần thái tự tin và gu thẩm mỹ sắc sảo. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Cố Hữu Vi #thời trang #phong cách #hot girl #đường cong #ngoại cỡ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT