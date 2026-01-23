Hà Nội

Hot girl lên tiếng về tin đồn 'cặp kè' thiếu gia Đồng Tháp

Cộng đồng trẻ

Hot girl bị réo tên giữa nghi vấn rạn nứt hôn nhân của 'thiếu gia' Duy Nhỏ và Tiktoker Huyền 2k4 mới đây đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.

Trầm Phương (Tổng hợp)
Cộng đồng mạng những ngày qua đang "dậy sóng" trước nghi vấn rạn nứt hôn nhân giữa hot TikToker Huyền 2k4 và thiếu gia Bụt (Duy Nhỏ).
Nghi vấn bắt đầu lan rộng từ những bình luận được cho là "nguồn tin nội bộ" trên TikTok. Theo đó, nhiều người khẳng định Huyền 2k4 và Bụt đã ly thân từ tháng 12, nàng hot girl cũng đã dọn ra khỏi biệt thự để sống tại một căn chung cư riêng biệt. (Ảnh: Tổng hợp)
Netizen còn chỉ ra những dấu hiệu bất thường như cả hai không còn xuất hiện cùng nhau trong các video hay sự kiện. Thiếu gia Bụt bị soi việc thường xuyên tương tác, "thả tim" ảnh của các cô gái lạ trên mạng xã hội.
Đặc biệt, hình ảnh Duy Nhỏ ngồi cạnh một cô gái lạ mặt trên sân pickleball được lan truyền chóng mặt, khiến dân mạng đặt nghi vấn về "người thứ ba". (Ảnh: Tổng hợp)
Trong số những cái tên bị đưa vào tầm ngắm, Phương Nhi (một mẫu ảnh tự do và KOC có tiếng tại TP.HCM) là người khiến cư dân mạng réo tên nhiều nhất. Nhiều ý kiến cho rằng cô chính là cô gái xuất hiện cùng Bụt trên sân thể thao và là lý do khiến cuộc hôn nhân của thiếu gia Đồng Tháp trục trặc. (Ảnh: IG @hyn.203_)
Mới đây, Phương Nhi đã có những phản hồi trực tiếp trên trang cá nhân: "Mình xin khẳng định là mình không liên quan đến câu chuyện mà cộng đồng mạng đang đồn thổi, thậm chí không quen biết các nhân vật trong câu chuyện trên." (Ảnh: IG @hyn.203_)
Đáng chú ý hơn, Phương Nhi còn tung bằng chứng là đoạn clip quay màn hình tin nhắn Instagram. Trong đó, Duy Nhỏ liên tục phản hồi story của cô từ tháng 12 đến nay với các lời khen như "Xinh ghê đó", "Ghê". Tuy nhiên, ở phía ngược lại, Phương Nhi hoàn toàn giữ im lặng, không hề đáp lại bất kỳ tin nhắn nào. (Ảnh: IG @hyn.203_)
Phương Nhi cũng hi vọng cộng động mạng không tiếp tục đồn đoán, ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân: "Mong mọi người chia sẻ thông tin chính xác để không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và hình ảnh của mình". (Ảnh: IG @hyn.203_)
Trên mạng xã hội TikTok, Phương Nhi thu hút hơn 165 nghìn người theo dõi, và 2,2 triệu lượt yêu thích. Riêng Instagram của người đẹp này có gần 60 nghìn người theo dõi. (Ảnh: IG @hyn.203_)
Tính đến thời điểm hiện tại, Duy Nhỏ vẫn giữ thái độ im lặng, không giải thích về những tin nhắn "tán tỉnh" bị lộ hay tình trạng hôn nhân hiện tại. Trong những bài viết trên trang cá nhân của anh, nhiều người đã tràn vào để lại những bình luận mong Duy Nhỏ chính thức lên tiếng.
Về phần mình, Huyền 2k4 đăng tải dòng trạng thái trên story cho biết dạo này mình đang "không thật sự ổn định về mặt tâm lý và hơi quá tải một chút". Điều này càng khiến nhiều người lo lắng về tình trạng của cô nàng.
Duy Nhỏ và Huyền 2k4 kết hôn đầu năm 2023 và có một bé gái đáng yêu - tên Sam. Trên mạng xã hội trước đó, cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, viên mãn.
#hot girl #thiếu gia #đồng tháp #hôn nhân #tin đồn #Huyền 2k4

