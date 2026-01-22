Hà Nội

Tiktoker Quỳnh Bei tái xuất sau ồn ào, netizen tranh cãi trái chiều

Cộng đồng trẻ

Tiktoker Quỳnh Bei tái xuất sau ồn ào, netizen tranh cãi trái chiều

Màn tái xuất mới nhất của nữ Tiktoker Quỳnh Bei đang trở thành tâm điểm bàn tán với vô vàn ý kiến trái chiều.

Trầm Phương
Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, Tiktoker Quỳnh Bei đã chính thức quay trở lại với một video nhảy trên nền nhạc bản phối "Rừng Mơ Remix".
Trong video, cô xuất hiện với diện mạo tươi tắn, thực hiện các động tác vũ đạo bắt trend với hy vọng làm mới hình ảnh sau thời gian dài "ở ẩn".
Thế nhưng, trái với mong đợi, phần bình luận dưới video tràn ngập những ý kiến trái chiều. Một số bày tỏ sự thích thú bởi sau một thời gian cuối cùng cô nàng cũng đã trở lại, thậm chí còn mở phần bình luận.
Tuy nhiên, nhiều netizen thẳng thắn cho rằng màn "tái xuất" này là một nỗ lực "tẩy trắng" vụng về. Nhiều người không hề quên lý do vì sao cô nàng phải biến mất khỏi mạng xã hội suốt thời gian qua.
Nguồn cơn của những bình luận tiêu cực mà cư dân mạng dành cho Quỳnh Bei xuất phát từ vụ ồn ào với Huy Forum. Thời điểm đó, Quỳnh Bei đã đăng tải video soi lỗi phát âm của anh chàng. Cô cho rằng với tư cách là một người có sức ảnh hưởng, là giáo viên, Huy Forum cần nhận ra sai lầm và sửa chữa nó.
Tuy nhiên, nhiều người chỉ ra sự mâu thuẫn khi Quỳnh Bei từng che mặt trong thời gian dài để tránh bị soi mói ngoại hình, nhưng lại sẵn sàng "tấn công" trực diện vào khuyết điểm của người khác. Một số còn bóc mẽ khả năng ngoại ngữ của Quỳnh Bei sau đó.
Không ít ý kiến cho rằng cách Quỳnh Bei xử lý vấn đề còn cảm tính, chưa phù hợp với hình ảnh mà cô đã dày công xây dựng trước đó. Từ một TikToker được yêu mến, Quỳnh Bei bỗng trở thành cái tên gây tranh cãi, thậm chí bị chỉ trích gay gắt. (Ảnh: FBNV)
Trước khi chìm trong thị phi, Quỳnh Bei là một trong những "idol" nổi bật nhất trên TikTok với hơn 3 triệu lượt theo dõi. Cô nàng xây dựng thương hiệu cá nhân với những video nhảy vũ đạo và tạo dựng hình ảnh "giấu mặt" bí ẩn. (Ảnh: FBNV)
Sự bí ẩn này tạo nên một cơn sốt tò mò, giúp các video của cô đạt hàng triệu view. Đến giữa năm 2025, màn "lột mặt nạ" của cô từng gây chấn động mạng xã hội vì nhan sắc xinh xắn như "Bạch Nguyệt Quang".
Ở thời điểm hiện tại, Quỳnh Bei hiện vẫn đang đứng giữa ranh giới mong manh của sự yêu mến và chỉ trích. Việc lấy lại niềm tin của khán giả không chỉ ở nội dung mà còn ở cách ứng xử và đối diện với những ồn ào đã qua.
Trầm Phương
#Quỳnh Bei #Tiktoker #tái xuất #bình luận #ồn ào #tranh cãi

