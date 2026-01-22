Hà Nội

Túc Anh Hoa 'đốt cháy' mọi ánh nhìn khi xuất hiện với bộ cánh ôm sát táo bạo

Cộng đồng trẻ

Túc Anh Hoa 'đốt cháy' mọi ánh nhìn khi xuất hiện với bộ cánh ôm sát táo bạo

Với gu thời trang táo bạo, Túc Anh Hoa tiếp tục khẳng định sức hút của mình qua bộ ảnh dạo phố mới nhất, khiến người qua đường khó lòng rời mắt.

Trầm Phương
Túc Anh Hoa không còn là cái tên xa lạ trong cộng đồng mẫu ảnh tại Việt Nam. Cô nàng nổi tiếng với gương mặt thanh tú, đôi mắt biết nói và đặc biệt là vóc dáng "vạn người mê". (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh vừa được chia sẻ, nàng mẫu chọn bối cảnh là những con phố nhộn nhịp, tận dụng ánh sáng tự nhiên để khoe trọn vẻ đẹp hiện đại và năng động của mình. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn lớn nhất trong loạt ảnh lần này chính là bộ trang phục vừa cá tính, vừa quyến rũ. Túc Anh Hoa diện một chiếc bodysuit đen ôm sát khoe khéo đường cong cơ thể và vòng eo thon gọn. (Ảnh: IGNV)
Kết hợp cùng chiếc quần short jeans denim được biến tấu bằng cách bẻ ngược phần cạp - một xu hướng thời trang đang rất thịnh hành trong giới trẻ, tạo nên vẻ ngoài bụi bặm nhưng không kém phần gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Việc phối thêm phụ kiện là chiếc túi xách da đen bản lớn và kính râm đen tối giản càng làm tôn lên phong cách "street style" cực chất của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng bằng trang phục, Túc Anh Hoa còn ghi điểm tuyệt đối nhờ thần thái tự tin. Dù là những khoảnh khắc tạo dáng chuyên nghiệp hay những giây phút cười đùa tự nhiên, cô luôn toát ra một nguồn năng lượng tích cực. (Ảnh: IGNV)
Tại khu vực trước một cửa hàng McDonald's hay bên sạp trái cây rực rỡ sắc màu, Túc Anh Hoa đều biến mọi góc phố thành sàn diễn thời trang của riêng mình. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc dài xoăn nhẹ buông xõa trong gió cũng là "vũ khí" giúp cô nàng trông thêm phần lôi cuốn và nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Có thể thấy, phong cách của Túc Anh Hoa là sự pha trộn tinh tế giữa nét quyến rũ của một quý cô hiện đại và sự năng động, trẻ trung của một cô gái thế hệ mới. (Ảnh: IGNV)
Những hình ảnh này nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác và khen ngợi từ cộng đồng mạng. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Túc Anh Hoa #mẫu ảnh #hot girl #phong cách thời trang dạo phố #dạo phố

