Hot girl khiến netizen phát hoảng với lối trang điểm ‘trắng phớ’

Cộng đồng trẻ

Hot girl khiến netizen phát hoảng với lối trang điểm ‘trắng phớ’

Hình ảnh của một cô gái với lớp nền trắng sáng khác biệt hoàn toàn so với màu da cơ thể đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trầm Phương
Thời gian gần đây, một cô gái được cộng đồng mạng chú ý với phong cách trang điểm độc đáo, nhưng cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều.(Ảnh: IGNV)
Hình ảnh của cô gái với lớp nền "bật tông" khiến nhiều netizen phải "phát hoảng" vì độ nổi bật và đôi khi là khác lạ.(Ảnh: IGNV)
Điểm nổi bật nhất trong phong cách trang điểm của cô gái này chính là việc sử dụng một lớp kem nền hoặc phấn có tông màu cực sáng, tạo ra một khuôn mặt trắng bệch, đối lập rõ rệt với màu da tự nhiên ở cổ, vai và tay. (Ảnh: IGNV)
Trong nhiều bức ảnh, khuôn mặt cô dường như được phủ một lớp phấn trắng dày, đôi khi còn kèm theo hiệu ứng mắt to, tròn và má hồng nhẹ nhàng. (Ảnh: IGNV)
Kiểu trang điểm này làm gương mặt cô gái trông như đang đeo một chiếc mặt nạ, thiếu đi sự hòa quyện và tự nhiên. (Ảnh: IGNV)
Sự khác biệt lớn về màu da này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Nhiều người cho rằng đây là một lỗi trang điểm nghiêm trọng, khiến cô gái trở nên kém sắc và bị đánh giá là kém thẩm mỹ theo tiêu chuẩn làm đẹp thông thường. (Ảnh: IGNV)
Họ để lại nhiều bình luận hài hước hoặc thẳng thắn góp ý cô gái nên điều chỉnh lại tông nền để có một lớp trang điểm hài hòa và tự nhiên hơn. (Ảnh: IGNV)
Được biết cô gái trong ảnh có nickname là July, đến từ Thái Lan. Cô nàng sở hữu kênh Tiktok với hơn 111.000 người theo dõi, thường xuyên làm các video hướng dẫn trang điểm. (Ảnh: IGNV)
Khác với lối trang điểm trong các bức ảnh được đăng tải, nhiều video của cô nàng được yêu thích với những tip trang điểm thú vị, chuyên nghiệp. (Ảnh: IGNV)
Dù gây ra nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận rằng cô gái này đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cô nàng vẫn tự tin khoe nhiều bộ ảnh với phong cách trang điểm quen thuộc này, bất chấp những lời bàn tán. (Ảnh: IGNV)
