Cộng đồng trẻ

Nhan sắc hot girl 26 tuổi với 4 đời chồng 'hôn nhân chớp nhoáng trắc trở'

Cận cảnh nhan sắc của hot girl 26 tuổi nhưng 4 đời chồng và điểm chung đều thuộc dạng 'hôn nhân chớp nhoáng trắc trở'.

Thiên Anh
Nhắc đến Hàn An Nhiên, nhiều cư dân mạng Trung Quốc chắc hẳn đã không còn xa lạ. Cô bắt đầu nổi tiếng từ khi còn nhỏ trong một bộ phim truyền hình, nhanh chóng trở thành một hiện tượng mạng.
Thế nhưng, điều khiến khán giả bàn tán không ngớt về hot girl này lại không chỉ nằm ở ngoại hình xinh đẹp hay sự nghiệp trên mạng, mà chính là những câu chuyện tình cảm đầy biến động. Thậm chí là đến mức khó tin, khi chỉ mới 26 tuổi, nhưng cô nàng đã ly hôn tới 4 lần.
Chuyện tình đầu của Hàn An Nhiên với bạn trai họ Mã sớm tan vỡ, để rồi cô kết hôn với Tiểu Châu. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này nhanh chóng kết thúc bằng một vụ ly hôn.
Không lâu sau, cả hai bất ngờ tái hợp, nhưng rồi lại chia tay lần nữa vì Tiểu Châu nảy sinh tình cảm với bạn thân của An Nhiên.
Sau biến cố tình cảm đầu tiên, Hàn An Nhiên tiếp tục tiến tới với người chồng thứ hai là Jersey. Nhưng giống như lần trước, hạnh phúc chẳng kéo dài lâu. Chỉ sau một thời gian ngắn, cả hai lại đường ai nấy đi vì những bất đồng không thể hòa giải. Vậy là hot girl đã có tới 3 lần ly hôn trong đời.
Không bỏ cuộc, An Nhiên tìm thấy bến đỗ mới có tên là Tống Hạo Nhiên. Lúc đầu, nhiều người hâm mộ tỏ ra không mấy lạc quan, song cặp đôi vẫn đi đến hôn nhân và có chung một bé gái kháu khỉnh. Tưởng chừng đây sẽ là gia đình bền lâu, thì gần đây, tin tức bất hòa lại rộ lên.
Theo tiết lộ, Hàn An Nhiên muốn sang Thái Lan sinh sống, trong khi Tống Hạo Nhiên không đồng ý, khiến cả hai liên tục mâu thuẫn. Chính cô cũng tuyên bố trên sóng livestream rằng có thể sẽ ly hôn vào đầu tháng 9.
Điều đáng nói là Hàn An Nhiên còn thẳng thắn bày tỏ: “Tôi không hợp để kết hôn, có lấy 100 lần thì cũng sẽ ly hôn.” Cô còn khẳng định sẽ không tái hôn thêm lần nào nữa.
Trên các diễn đàn, nhiều cư dân mạng mỉa mai rằng Hàn An Nhiên có thể coi là 'khách VIP của Tòa Án', bởi mỗi lần ly hôn lại kéo theo một làn sóng thảo luận và lượng truy cập khổng lồ.
Một số ý kiến gay gắt hơn cho rằng nàng hot girl xem chuyện ly hôn như “content”, bởi nhờ những ồn ào này mà tên tuổi của Hàn An Nhiên vẫn luôn nằm trong tâm điểm bàn tán của công chúng.
