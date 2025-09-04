Hà Nội

Xuất hiện hot girl mới, vừa xinh đẹp vừa có kỹ năng cắt tóc điêu luyện

Cộng đồng trẻ

Xuất hiện hot girl mới, vừa xinh đẹp vừa có kỹ năng cắt tóc điêu luyện

Nàng hot girl mới nổi có biệt danh 'Cô Nhanh Cắt Tóc' không chỉ sở hữu body hút hồn mà còn có thể cắt tóc, tạo ra hàng loạt mái đầu "siêu phẩm" cho anh em.

Thiên Anh
Hot girl Nguyễn Nhanh, hay còn được gọi với biệt danh 'Cô Nhanh Cắt Tóc' là cái tên gây chú ý. Cô nàng này đang sở hữu hơn 25.000 người theo dõi đa nền tảng, thường xuyên đăng tải khoảnh khắc làm việc, các "tác phẩm" cắt tóc ấn tượng khiến người xem hết sức bất ngờ.
Trên Facebook, Nguyễn Nhanh thường chia sẻ quá trình tập luyện, "độ body" chăm chỉ.
Còn trên TikTok, hot girl 'Cô Nhanh Cắt Tóc' dùng để "update" công việc mỗi ngày. Đặc biệt, cô còn chuyên cắt tóc nam, nên mỗi video đăng tải thường nhận được lượng tương tác rất lớn.
Khác với các thợ tóc khác, Nguyễn Nhanh còn rất biết cách tạo sự chú ý nhờ phong cách làm việc chuyên nghiệp nhưng cũng không kém phần quyến rũ.
Trong những video được chia sẻ, cô nàng tên Nhanh thường diện những outfit gợi cảm, vừa tôn lên vóc dáng, vừa khiến cộng đồng mạng phải 'ngẩn ngơ'. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là sản phẩm 'đầu ra' – tất cả đều được xử lý gọn gàng, thời thượng và hợp trend.
Có thể thấy, việc kết hợp giữa vẻ ngoài xinh đẹp và tay nghề ấn tượng đã giúp Nguyễn Nhanh nhanh chóng trở thành 'hiện tượng' mới.
Nhiều người thậm chí còn nhận xét rằng, chỉ cần ngồi vào ghế cắt tóc của cô nàng hot girl mới nổi này là đã đủ 'mãn nhãn', bất kể có thay đổi kiểu tóc hay không.
Nguyễn Nhanh cũng khéo léo xây dựng hình ảnh thân thiện, gần gũi khi thường xuyên tương tác với fan, đăng tải những khoảnh khắc đời thường giản dị. Chính điều này đã giúp cô nàng ghi dấu ấn riêng, khác biệt hoàn toàn so với những gương mặt hot girl MXH khác.
Theo dự đoán của nhiều netizen, với đà phát triển hiện tại thì cái tên "Cô Nhanh cắt tóc" sẽ còn gây bão trong thời gian tới.
Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
