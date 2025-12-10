Hà Nội

Hot girl Bảo Hân Helia giao diện nàng công chúa tóc đỏ check-in ở Disneyland

Cộng đồng trẻ

Hot girl Bảo Hân Helia giao diện nàng công chúa tóc đỏ check-in ở Disneyland

Check-in tại Disneyland, cô nàng Bảo Hân Helia đốn tim fan với visual ngọt ngào và rực rỡ như nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích.

Trầm Phương
Nguyễn Ngọc Bảo Hân (hay còn được biết đến với nghệ danh Bảo Hân Helia), cô nàng rapper/hot girl sinh năm 2000, luôn nổi tiếng với phong cách thời trang cá tính, gương mặt xinh đẹp và thần thái cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Trong chuyến ghé thăm Disneyland gần đây, Bảo Hân Helia đã chọn cho mình một diện mạo hoàn toàn mới mẻ và cực kỳ nổi bật với mái tóc đỏ rực rỡ được tạo kiểu bồng bềnh, quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Màu tóc nổi bật này không chỉ làm tôn lên làn da trắng sáng mà còn mang lại cảm giác vừa cá tính, vừa lãng mạn, rất phù hợp với không khí vui tươi, màu nhiệm của Disney. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng đã khéo léo kết hợp trang phục với tông màu đen trắng cơ bản nhưng không kém phần thời thượng gồm thiết kế áo phồng, tay dài, với họa tiết chấm bi trắng tạo nên sự trẻ trung, cổ điển. Kết hợp với đó là chân váy ngắn xếp ly màu trắng mang lại cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính, tương phản hoàn hảo với chiếc áo. (Ảnh: IGNV)
Chiếc mũ tai chuột Mickey quen thuộc đã trở thành điểm nhấn "chuẩn Disney" và giúp cô nàng trông càng thêm đáng yêu. (Ảnh: IGNV)
Trong những bức ảnh check-in trước tòa lâu đài nguy nga, Bảo Hân Helia toát lên vẻ đẹp rạng rỡ, tự tin, khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ, xuýt xoa. Hay ở những bức ảnh chụp trong nhà hàng, cô nàng lại toát lên nét đáng yêu, ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, khoảnh khắc chụp ảnh "tự sướng" cùng món kem nổi tiếng Pawpsicles trong bộ phim hoạt hình đang gây sốt phòng vé Zootopia. (Ảnh: IGNV)
Bảo Hân Helia vốn là một gương mặt quen thuộc trong giới underground. Cô nàng được yêu thích với chất giọng độc đáo và phong cách âm nhạc đa dạng (Rap, Ballad, Pop).(Ảnh: IGNV)
Bảo Hân Helia không đóng khung mình trong một hình tượng duy nhất mà luôn làm mới bản thân, thể hiện rõ qua cả âm nhạc và thời trang (Ảnh: FBNV)
