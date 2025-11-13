Hà Nội

Hot face sao Việt: Thiều Bảo Trang mặc ngắn cũn khoe chân dài trứ danh

Giải trí

Hot face sao Việt: Thiều Bảo Trang mặc ngắn cũn khoe chân dài trứ danh

Thiều Bảo Trang mặc trang phục ngắn cũn, khoe đôi chân dài trứ danh. H'Hen Niê ôm con gái chụp ảnh, khoe vóc dáng thon gọn sau sinh. 

Tin tức sao Việt 13/11: Hoa hậu H'Hen Niê ôm con gái chụp ảnh, khoe vóc dáng thon gọn sau sinh. Ảnh: FB H'Hen Niê
Thiều Bảo Trang mặc trang phục ngắn cũn, khoe đôi chân dài trứ danh. Ảnh: FB Thiều Bảo Trang
Lý Hải nhận giải 'Đạo diễn xuất sắc' và 'Phim truyện Việt Nam hay nhất' cho tác phẩm Lật mặt 8. Ảnh: FB Ly Hai Minh Ha
Nghệ sĩ Quyền Linh mặc trang phục unicorn tạo dáng nhí nhố bên con gái Lọ Lem. Ảnh: FB Mai Thảo Linh
Siêu mẫu Minh Tú 'bóc phốt' ông xã chụp ảnh từ 'siêu mẫu thành siêu thị' trong chuyến du lịch Châu Âu. Ảnh: FB Minh Tu
Hoa hậu Kiều Duy diện trang phục váy trắng thướt tha trong ngày thứ hai thi Miss International 2025. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Kiều Duy
Gil Lê và Xoài Non du lịch Seoul, Hàn Quốc vào mùa thu. Ảnh: FB Phạm Trang
Diễn viên Đinh Ngọc Diệp gọi hai quý tử là "gấu bông của mẹ". Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep
Lâm Khánh Chi hoá cô gái Ấn Độ với gương mặt trang điểm sắc sảo không nhận ra. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi
