Hot face sao Việt: Phương Anh Đào ngắm hoa mận ở Mộc Châu

Phương Anh Đào ngắm hoa mận ở Mộc Châu. Ý Nhi tự cắm "cây thông Noel" nhỏ xinh. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 8/12: Diễn viên Phương Anh Đào ngắm hoa mận ở Mộc Châu. Ảnh: FB Phương Anh Đào
Hoa hậu Ý Nhi tự cắm "cây thông Noel" nhỏ xinh. Ảnh: FB Huỳnh Trần Ý Nhi
Hoa hậu Tiểu Vy khoe vai trần trong thiết kế đầm đen. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Diễn viên Huỳnh Uyển Ân táo bạo trong thiết kế full màu đen, cắt xẻ. Ảnh: FB Huỳnh Uyển Ân
Hoa hậu Hương Giang là một trong những khách mời tại đám cưới xa hoa của rich kid Tiên Nguyễn và chú rể Justin Cohen. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
Nghệ sĩ Vân Dung viết: "Đủ nắng hoa sẽ nở/ Đủ văn vở em sẽ làm Táo quân". Ảnh: FB Vân Dung
Con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh được khen càng lớn càng xinh. Ảnh: FB Lưu Hương Giang
Hoa hậu Đỗ Thị Hà chụp ảnh áo dài ở Hồ Gươm. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà
Diễn viên Quỳnh Lương tận hưởng giây phút bình yên bên con gái nhỏ. Ảnh: FB Quỳnh Lương
Ca sĩ Anh Tú hãnh diện khoe "quà vip" từ khán giả miền Tây. Ảnh: FB Anh Tú
