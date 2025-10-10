Hà Nội

Hot face sao Việt: Tiểu Vy diện trang phục đính kết khoe dáng quyến rũ

Giải trí

Tiểu Vy diện trang phục đính kết khoe dáng quyến rũ. Hoa hậu Ý Nhi được khen xinh đẹp khi khoe ảnh tại Australia. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 10/10: Hoa hậu Trần Tiểu Vy diện trang phục đính kết khoe dáng quyến rũ. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Hoa hậu Ý Nhi được khen xinh đẹp khi khoe ảnh tại Australia. Ảnh: FB Huỳnh Trần Ý Nhi
Jennifer Phạm được khen không có dấu hiệu sinh nở dù đã sinh bốn con khi khoe ảnh mới. Ảnh: FB Jennifer Pham
Người mẫu Mai Ngô đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm 2025. Ảnh: FB Mai Ngô
Hoa hậu Bảo Ngọc thử nghiệm góc chụp mới và cho "ra lò" loạt khoảnh khắc cực xinh đẹp. Ảnh: FB Lê Nguyễn Bảo Ngọc
Minh Triệu khoe vòng hai săn chắc, không mỡ thừa. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Vợ chồng diễn viên Huỳnh Anh có chuyến du lịch hâm nóng tình cảm. Ảnh: FB Huỳnh Anh
