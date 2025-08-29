Hà Nội

Hot face sao Việt: Hồng Diễm diện áo dài xinh đẹp

Giải trí

Hồng Diễm diện áo dài khoe nhan sắc xinh đẹp. Tiểu Vy, Lương Thùy Linh vinh dự khi được tham dự Lễ diễu binh, diễu hành A80. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 29/8: Hồng Diễm diện áo dài màu hồng khoe nhan sắc xinh đẹp khi tham gia sơ duyệt cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: FB Nguyen Hong Diem
Hoa hậu Tiểu Vy và Hoa hậu Lương Thùy Linh vinh dự tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng đại lễ. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Thúy Diễm gây sốt với loạt ảnh diện áo tắm bé xíu đầy gợi cảm. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thuý Diễm
Quỳnh Kool chụp bộ ảnh mơ màng chuẩn nàng thơ khi rong chơi ở Ô Trấn (Trung Quốc). Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn
Jun Vũ tạo dáng bên bờ biển. Ảnh: FB Vũ Phương Anh
Hoa hậu Ý Nhi thấy xúc động và tự hào khi được dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Australia, nơi cô đang du học. Ảnh: FB Huỳnh Trần Ý Nhi
Hồ Ngọc Hà ăn diện sành điệu khi đi đám cưới ở Thụy Điển - quê chồng. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Diễn viên Thanh Hương khoe con gái học lớp 10 cao gần 1m7. Ảnh: FB Nguyen Thanh Huong
Mẹ 1 con Quỳnh Thư zoom cận dung nhan xịn xò. Ảnh: FB Nguyễn Bảo Quỳnh Thư
Hương Giang Idol thần thái hết nấc dự sự kiện. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
