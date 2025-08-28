Đinh Thúy Hà "Mưa đỏ" khoe mặt mộc “hack tuổi”, đẹp nền nã ở tuổi trung niên

Hà Nội

Giải trí

Không chỉ ghi dấu với vai diễn người mẹ kiên cường trong phim Mưa Đỏ, ngoài đời Đinh Thúy Hà khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc mộc mạc, trẻ trung.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong bộ phim Mưa Đỏ, nữ diễn viên Đinh Thúy Hà gây ấn tượng mạnh mẽ khi hóa thân vào vai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, mẹ chiến sĩ Cường, hình tượng người phụ nữ Việt Nam anh hùng kiên cường, giàu đức hy sinh.
Không chỉ chạm đến trái tim khán giả bằng diễn xuất đầy nội lực, nữ diễn viên còn để lại dấu ấn với thần thái ngút ngàn và nhiều cảm xúc khi vào vai một nhà ngoại giao được xây dựng từ hình mẫu có thật ở ngoài đời.
Khoảnh khắc diễn viên Đinh Thúy Hà xuất hiện cùng áo dài sắc xanh coban vừa quyền lực và nổi bật, được thêu họa tiết hoa sen là biểu tượng của dân tộc Việt Nam cũng khiến người xem không khỏi ấn tượng.
Ngoài màn ảnh, nhan sắc đời thường của Đinh Thúy Hà cũng là chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm.
Dù đã ở tuổi trung niên, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp nền nã, gương mặt phúc hậu cùng ánh mắt sâu lắng, toát lên sự từng trải nhưng vẫn vô cùng dịu dàng.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là khi để mặt mộc, Đinh Thúy Hà vẫn trẻ trung đến khó tin.
Làn da sáng mịn, ít dấu vết của thời gian cùng nụ cười hiền hậu giúp chị trông “hack tuổi” đáng ngưỡng mộ.
Đinh Thúy Hà thoải mái khoe mặt mộc mịn màng của mình với khán giả.
Với Đinh Thúy Hà, những thứ tự nhiên sẽ giúp cho vẻ ngoài luôn tươi trẻ.
Giữa làng giải trí nhiều biến động, Đinh Thúy Hà vẫn giữ cho mình sự giản dị, nền nã cả trong phong cách sống lẫn nhan sắc. Ảnh: FB Đinh Thị Thúy Hà
Ngọc Mai (Tổng hợp)
