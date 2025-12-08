Hà Nội

Con gái Lưu Hương Giang ngày càng xinh đẹp, trổ mã ở tuổi dậy thì

Giải trí

Con gái Lưu Hương Giang ngày càng xinh đẹp, trổ mã ở tuổi dậy thì

Mina – con gái đầu lòng của ca sĩ Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trở thành tâm điểm chú ý khi ngày càng xinh đẹp, cao lớn.

Ca sĩ Lưu Hương Giang gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc chụp chung cùng con gái lớn Hồ Khánh Hà, thường được gọi bằng tên thân mật là Mina.
Chỉ sau ít phút đăng tải, hình ảnh đã thu hút sự quan tâm của khán giả bởi vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ của con gái Lưu Hương Giang.
Nhiều người nhận xét Mina sở hữu gương mặt và nụ cười giống mẹ, đặc biệt là thần thái nhẹ nhàng, nữ tính.
Bước vào độ tuổi dậy thì, cô bé phát triển chiều cao nhanh chóng, vóc dáng mảnh mai và gần cao bằng mẹ.
Mina để tóc dài, ưa chuộng phong cách thời trang thoải mái, năng động với áo phông, quần jeans, hoodie… rất đúng lứa tuổi.
Lưu Hương Giang từng nhiều lần bày tỏ sự ngạc nhiên khi con gái lớn trưởng thành quá nhanh.
Nữ ca sĩ cho biết Mina đã bắt đầu quan tâm đến diện mạo cũng như cách phối đồ mỗi khi ra ngoài.
Mỗi lần Mina xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ đều thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Dù ít xuất hiện hơn trước, mỗi lần “lên sóng”, Mina lại gây ấn tượng bởi vẻ đẹp trong trẻo, chiều cao nổi bật và gu ăn mặc hiện đại.
Nếu trước đây, Mina thường xuất hiện trong những bộ ảnh với những chiếc váy dịu dàng thì nay nhóc tỳ chuyển sang gu thời trang cá tính, hiện đại hơn.
Lưu Hương Giang từng nói rằng khi con gái bước vào tuổi dậy, mẹ con cô thường xuyên bất đồng về quan điểm nhưng tình yêu của cô dành cho con không bao giờ thay đổi. Ảnh: FB Lưu Hương Giang
