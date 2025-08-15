Hà Nội

Hot face sao Việt: Á hậu Lệ Hằng diện váy lụa sang trọng, quyến rũ

Giải trí

Hot face sao Việt: Á hậu Lệ Hằng diện váy lụa sang trọng, quyến rũ

Á hậu Lệ Hằng diện váy lụa trắng sang trọng, quyến rũ. Hương Tràm xinh đẹp, ngọt ngào trên sân khấu.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 15/8: Á hậu Lệ Hằng diện váy lụa trắng sang trọng, quyến rũ. Ảnh: FB Lệ Hằng
Hương Tràm xinh đẹp, ngọt ngào trên sân khấu. Ảnh: FB Hương Tràm Phạm
Diệp Lâm Anh diện đồ sexy, khoe vóc dáng gợi cảm. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh
Ca nương Kiều Anh tung bộ ảnh ngọt ngào bên chồng kỷ niệm 12 năm ngày cưới. Ảnh: IG kieuanhmuzik
Đạt G háo hức chờ ngày nhận giấy Đăng ký kết hôn với Cindy Lư. Ảnh: FB Nguyễn Tấn Đạt
NSƯT Chiều Xuân cùng ê-kip cúng khai máy dự án phim mới. Ảnh: FB Nguyễn Thị Chiều Xuân
Trương Quỳnh Anh khoe sắc vóc tuổi 36. Ảnh: FB Trương Quỳnh Anh
Jun Phạm ôm cún cưng ngủ ngon lành trên võng. Ảnh: FB Phạm Duy Thuận
Diễn viên Lương Thu Trang chụp ảnh tình cảm với con trai. Ảnh: FB Lương Thu Trang
