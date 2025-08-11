Hà Nội

Hot face sao Việt: Minh Triệu cực nam tính trong loạt ảnh thời trang

Giải trí

Hot face sao Việt: Minh Triệu cực nam tính trong loạt ảnh thời trang

Minh Triệu cực nam tính trong loạt ảnh thời trang. H'Hen Niê xinh đẹp nhẹ nhàng, bế bụng bầu dạo phố nhân một ngày nắng đẹp.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 11/8: Hoa hậu H'Hen Niê xinh đẹp nhẹ nhàng, bế bụng bầu dạo phố nhân một ngày nắng đẹp. Ảnh: FB H'Hen Niê
Tin tức sao Việt 11/8: Hoa hậu H'Hen Niê xinh đẹp nhẹ nhàng, bế bụng bầu dạo phố nhân một ngày nắng đẹp. Ảnh: FB H'Hen Niê
Minh Triệu cực nam tính trong loạt ảnh thời trang. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Minh Triệu cực nam tính trong loạt ảnh thời trang. Ảnh: FB Pham Dinh Minh Trieu
Hoa hậu Kỳ Duyên chung khung hình với "tình tin đồn" Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tại một sự kiện. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Hoa hậu Kỳ Duyên chung khung hình với "tình tin đồn" Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tại một sự kiện. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Ca sĩ Đan Trường giản dị bên bát mì. Ảnh: FB Dan Truong Pham
Ca sĩ Đan Trường giản dị bên bát mì. Ảnh: FB Dan Truong Pham
Diễn viên Thu Quỳnh trốn con đi "đu" Concert. Ảnh: FB Nguyễn Thu Quỳnh
Diễn viên Thu Quỳnh trốn con đi "đu" Concert. Ảnh: FB Nguyễn Thu Quỳnh
Hoa hậu Ngọc Châu trong chuyến công tác tại Thủ đô. Ảnh: FB Nguyễn Thị Ngọc Châu
Hoa hậu Ngọc Châu trong chuyến công tác tại Thủ đô. Ảnh: FB Nguyễn Thị Ngọc Châu
Vũ Thu Phương đi du lịch cùng 2 ái nữ. Ảnh: FB Vũ Thu Phương
Vũ Thu Phương đi du lịch cùng 2 ái nữ. Ảnh: FB Vũ Thu Phương
Ca sĩ Phương Linh khoe gương mặt không tì vết khi đến Quy Nhơn. Ảnh: FB Tran Phuong Linh
Ca sĩ Phương Linh khoe gương mặt không tì vết khi đến Quy Nhơn. Ảnh: FB Tran Phuong Linh
