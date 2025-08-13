Hà Nội

Võ Hoàng Yến diện bikini khoe dáng nuột nà sau hơn 10 tháng sinh con

Trong chuyến du lịch biển cùng con gái Nubi, siêu mẫu Võ Hoàng Yến gây chú ý khi diện bikini khoe trọn vóc dáng gợi cảm.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, siêu mẫu Võ Hoàng Yến chia sẻ hình ảnh đi biển cùng con gái Nubi khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Mới đây, siêu mẫu Võ Hoàng Yến chia sẻ hình ảnh đi biển cùng con gái Nubi khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Cô diện bikini kết hợp quần sooc jeans ngắn cũn táo bạo, tạo dáng khoe thân hình thon gọn đến khó tin trên bãi biển. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Cô diện bikini kết hợp quần sooc jeans ngắn cũn táo bạo, tạo dáng khoe thân hình thon gọn đến khó tin trên bãi biển. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Cơ thể săn chắc, gọn gàng của Võ Hoàng Yến dường như đã trở về sau hơn 10 tháng sinh con. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Cơ thể săn chắc, gọn gàng của Võ Hoàng Yến dường như đã trở về sau hơn 10 tháng sinh con. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Dù đang trong thời gian ở nhà chăm con, nữ siêu mẫu vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, gương mặt ít trang điểm không tì vết và làn da căng mịn. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Dù đang trong thời gian ở nhà chăm con, nữ siêu mẫu vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, gương mặt ít trang điểm không tì vết và làn da căng mịn. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Điểm đặc biệt gây chú ý nhất chính là vóc dáng của cô. Sau 10 tháng sinh nở, Võ Hoàng Yến đã lấy lại vòng eo thon gọn, đường cong quyến rũ và đôi chân dài trứ danh. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Điểm đặc biệt gây chú ý nhất chính là vóc dáng của cô. Sau 10 tháng sinh nở, Võ Hoàng Yến đã lấy lại vòng eo thon gọn, đường cong quyến rũ và đôi chân dài trứ danh. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Cô tự tin tạo dáng, khoe hình thể săn chắc, khỏe khoắn như thời son rỗi. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Cô tự tin tạo dáng, khoe hình thể săn chắc, khỏe khoắn như thời son rỗi. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Võ Hoàng Yến lấy lại vóc dáng thon gọn, giảm 20kg để có thể tự tin xuất hiện trước đông người. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Võ Hoàng Yến lấy lại vóc dáng thon gọn, giảm 20kg để có thể tự tin xuất hiện trước đông người. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Việc lên chức đã khiến cuộc sống của Võ Hoàng Yến thay đổi nhiều. Tuy nhiên, cô rất hạnh phúc ở hiện tại và luôn cố gắng học hỏi mỗi ngày trong vai trò làm mẹ để có thể chăm sóc nhóc tì tốt nhất có thể. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Việc lên chức đã khiến cuộc sống của Võ Hoàng Yến thay đổi nhiều. Tuy nhiên, cô rất hạnh phúc ở hiện tại và luôn cố gắng học hỏi mỗi ngày trong vai trò làm mẹ để có thể chăm sóc nhóc tì tốt nhất có thể. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Tháng 3/2024, Võ Hoàng Yến thông báo mang thai con đầu lòng sau một ngày công bố đã kết hôn ở Mỹ cùng bạn trai doanh nhân. Được biết, Võ Hoàng Yến mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Tháng 3/2024, Võ Hoàng Yến thông báo mang thai con đầu lòng sau một ngày công bố đã kết hôn ở Mỹ cùng bạn trai doanh nhân. Được biết, Võ Hoàng Yến mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Chồng của Võ Hoàng Yến hơn cô 12 tuổi, là một doanh nhân gốc Việt sinh sống và làm việc ở Mỹ. Đến nay, người đẹp vẫn giữ kín hình ảnh và danh tính ông xã. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
Chồng của Võ Hoàng Yến hơn cô 12 tuổi, là một doanh nhân gốc Việt sinh sống và làm việc ở Mỹ. Đến nay, người đẹp vẫn giữ kín hình ảnh và danh tính ông xã. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến
#siêu mẫu Võ Hoàng Yến #Võ Hoàng Yến #người mẫu Võ Hoàng Yến #con gái Võ Hoàng Yến #chồng Võ Hoàng Yến #sau sinh

