Vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền ngọt ngào khoe ảnh tình tứ ở Nhật Bản

Giải trí

Vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền ngọt ngào khoe ảnh tình tứ ở Nhật Bản

Sau đám cưới diễn ra vào tháng 11, diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền tận hưởng khoảng thời gian trăng mật ngọt ngào tại Nhật Bản.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, trên trang cá nhân, vợ chồng diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền đã đăng tải loạt khoảnh khắc tay trong tay giữa khung cảnh Nhật Bản mộng mơ, đánh dấu hành trình tận hưởng cuộc sống hôn nhân mới cưới.
Ngay khi những hình ảnh xuất hiện, netizen lập tức để lại “cơn mưa” bình luận khen ngợi vì visual của họ quá đẹp đôi cùng sự ngọt ngào không thể che giấu.
Trong loạt ảnh, Đình Tú và Ngọc Huyền diện áo len kẻ ngang đỏ – đen ton-sur-ton đơn giản nhưng nổi bật.
Cặp đôi thoải mái tạo dáng trên những con phố Nhật Bản.
Cặp đôi dạo bước trên đường phố Nhật Bản.
Từ khoảnh khắc nắm tay, tựa vai đến ánh nhìn trao nhau đầy yêu thương của Đình Tú và Ngọc Huyền khiến netizen thích mê.
Đặc biệt, hình ảnh Đình Tú – Ngọc Huyền nhìn nhau say đắm giữa phố đông người khiến cư dân mạng “đứng ngồi không yên”.
Nhiều khán giả nhận xét rằng sau khi về chung một nhà, cả hai trông rạng rỡ và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Đình Tú và Ngọc Huyền gặp nhau và bén duyên sau khi đóng chung bộ phim Đừng nói khi yêu. Cặp đôi đã có khoảng hơn 2 năm hẹn hò kín tiếng trước khi chính thức công khai và đăng ký kết hôn vào giữa năm 2025.
Hiện tại, vợ chồng Đình Tú là một trong những cặp vợ chồng trẻ nhận được nhiều sự quan tâm và ngưỡng mộ nhất nhì của màn ảnh Việt. Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền
