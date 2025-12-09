Vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền ngọt ngào khoe ảnh tình tứ ở Nhật Bản

Sau đám cưới diễn ra vào tháng 11, diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền tận hưởng khoảng thời gian trăng mật ngọt ngào tại Nhật Bản.
Á hậu Hương Ly liên tục chia sẻ về doanh nhân Tùng Anh sau khi cả hai tổ chức hôn lễ.
Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát nhà ga xe lửa Seversk, chia cắt lực lượng đồn trú của Ukraine thành nhiều mảnh; tuyến đường giao thông bị phong tỏa.
Robot hình người G1 của Unitree gây sốc khi thể hiện kỹ năng bóng rổ mượt mà như cầu thủ chuyên nghiệp.
Dù đã bước sang ngưỡng U40, cựu hot girl Hà thành Sun HT (tên thật Đoàn Nhật Minh, sinh năm 1993) vẫn duy trì được vóc dáng săn chắc, nóng bỏng đáng ngưỡng mộ.
Tăng Thanh Hà và Tiên Nguyễn có mối quan hệ chị dâu - em chồng rất thân thiết, không ít lần tương tác trên mạng xã hội.
Thương hiệu môtô cơ bắp thương hiệu Mỹ vừa chính thức ra mắt Harley-Davidson X440T 2026 tại thị trường Ấn Độ với giá bán vô cùng hấp dẫn với dân chơi hai bánh.
Kể từ khi chào đón thành viên mới, nhan sắc và thần thái của Trần Thanh Tâm được nhận xét ngày càng thăng hạng, tỏa ra niềm hạnh phúc rạng ngời của người mẹ.
Diễn viên Thương Tín qua đời vào ngày 8/12 tại nhà riêng ở Khánh Hòa. Ông ra đi ở tuổi 69. Ông để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng trăm vai diễn trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.
Phương Mỹ Chi khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi đăng tải ảnh mặt mộc trên trang cá nhân, ghi lại một ngày bận rộn nhưng tràn đầy năng lượng.
Loạt ảnh mới của cô nàng Ciin khiến cộng đồng fan xuýt xoa bởi nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái như ngôi sao.
Mới đây, khi dự sự kiện tại phố đi bộ Hồ Gươm, Lọ Lem tiếp tục chứng minh sức hút riêng với nhan sắc trong trẻo và phong thái nhẹ nhàng khi diện Việt phục.
Hiện tại, rất ít chung cư ở Hà Nội có hạ tầng để tiếp nhận xe điện vào sạc pin trong hầm.
Nút giaoTân Vạn, hạng mục quan trọng của tuyến Vành đai 3 TP.HCM, hiện vẫn đang ngổn ngang trong khi kế hoạch thông xe kỹ thuật lại được ấn định ngày 19/12/2025.
Bằng chứng cụ thể đầu tiên về sự tồn tại của khu định cư La Mã Ucetia bất ngờ được tìm thấy ở Pháp gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Sinornithosaurus là một chi khủng long nhỏ có lông vũ sống cách đây hơn 120 triệu năm, mang nhiều đặc điểm sinh học kỳ lạ và bí ẩn.
Mẫu SUV GLB 2026 thế hệ mới của Mercedes-Benz vừa chính thức ra mắt, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ sang xu hướng ôtô điện của hãng xe sang Đức.
Thực đơn trong tiệc cưới của Tiên Nguyễn và chồng gốc Dubai sử dụng nhiều nguyên liệu thuộc nhóm 'đắt đỏ' như bào ngư, saffron, truffle, cá tuyết...
Cuối năm luôn là thời điểm Thảo Nhi Lê “ghi điểm” mạnh mẽ với phong cách thời trang cuốn hút, và mùa lễ hội năm nay cũng không ngoại lệ.
Mới đây, Hiền Hồ xuất hiện trên sân đấu, trong vai trò là một tay vợt tham gia giải đấu pickleball tại TP HCM.
mới đây, nữ diễn viên Huyền Lizzie diện một trang phục khoe khéo bờ lưng ong mịn màng, gợi cảm.