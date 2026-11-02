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Số hóa - Xe

Honda HR-V và BR-V giảm giá tới hơn 140 triệu đồng trong tháng 11/2026

Honda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi cho hai mẫu xe HR-V và BR-V từ ngày 1 đến 30/11/2026, với tổng giá trị ưu đãi cao nhất lên tới 142 triệu đồng.

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá Honda HR-V RS eHEV: tại Việt Nam.

Honda Việt Nam vừa phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối triển khai chương trình khuyến mại “Lướt nhịp thu vàng – Nhận ngàn ưu đãi”, áp dụng cho khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe trong tháng 11.

Trong đó, Honda BR-V L nhận tổng ưu đãi tương đương 142 triệu đồng, gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng một năm bảo hiểm thương hiệu Honda và lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu khi vay qua VPBank.

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Honda HR-V và BR-V giảm giá tới hơn 100 triệu đồng trong tháng 11/2026.

Phiên bản BR-V G cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và hưởng lãi suất vay 0% trong năm đầu tiên, với tổng giá trị ưu đãi tương đương 115 triệu đồng.

Đối với Honda HR-V, phiên bản G được tặng 50 triệu đồng tiền mặt, một năm bảo hiểm thương hiệu Honda và hưởng lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu, tương đương tổng ưu đãi 113 triệu đồng.

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Chương trình áp dụng đến hết ngày 30/11/2026. Khách hàng cần hoàn tất thủ tục mua xe trong thời gian quy định và liên hệ nhà phân phối Honda.

Trong khi đó, HR-V L được tặng 50 triệu đồng cùng một năm bảo hiểm thương hiệu Honda, tổng giá trị khoảng 59 triệu đồng. Riêng phiên bản hybrid HR-V e RS được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương 42 triệu đồng.

Chương trình áp dụng đến hết ngày 30/11/2026. Khách hàng cần hoàn tất thủ tục mua xe trong thời gian quy định và liên hệ nhà phân phối Honda để biết điều kiện áp dụng cụ thể. Các ưu đãi khác theo thỏa thuận trước đó với đại lý không được cộng dồn, trừ khi có sự chấp thuận của nhà phân phối.

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