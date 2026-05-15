Xe máy điện Honda ICON e: tại Việt Nam giảm giá tới 5 triệu đồng

Ngoài việc giảm giá thêm 5 triệu đồng, mẫu xe máy điện Honda ICON e: còn được hãng áp dụng mức lãi suất ưu đãi từ nay đến hết ngày 31/07/2026.

Nguyễn Thảo
Video: Trải nghiệm xe máy điện Honda ICON e: tại Việt Nam.

Honda Việt Nam vừa triển khai chương trình ưu đãi giảm giá dành cho dòng xe máy điện ICON e:. Theo đó, từ nay đến hết ngày 31/07/2026, khách hàng trên toàn quốc khi mua xe gắn máy điện ICON e: tại các cửa hàng bán xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) sẽ được nhận ưu đãi tiền mặt trị giá 5 triệu đồng.

Với chương trình ưu đãi kể trên, giá bán của Honda ICON e: được giảm xuống chỉ còn từ 21,9-22,3 triệu đồng. Tuy nhiên, giá ưu đãi này chưa bao gồm chi phí thuê pin 350.000 đồng/tháng. Nếu mua pin, khách hàng cần chi số tiền 10 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng khi mua xe gắn máy điện Honda ICON e: sẽ được hưởng đồng thời ưu đãi kép: mức hỗ trợ tiền mặt hấp dẫn và chính sách trả góp với lãi suất ưu đãi chỉ từ 0,55%/tháng (chỉ trả từ 196.000 đồng/tháng).

Honda ICON e: là mẫu xe gắn máy điện hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị, với thiết kế nhỏ gọn, hiện đại và thân thiện với môi trường. Thông qua chương trình ưu đãi lần này, Honda Việt Nam kỳ vọng giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn với xe điện, đồng thời khuyến khích xu hướng di chuyển xanh và tiết kiệm.

Ngoài Honda ICON e:, chương trình trả góp lãi suất thấp còn được áp dụng cho nhiều mẫu xe máy khác bao gồm: Wave Alpha, Wave RSX, Blade, Future, Vision, LEAD, Air Blade 160/125, Vario 160/125, SH 350/160/125, SH Mode, Winner R và các dòng xe điện. Chương trình được triển khai thông qua các công ty tài chính, giúp tối ưu chi phí và mang đến giải pháp sở hữu xe dễ dàng, nhanh chóng hơn cho khách hàng.

Đây không phải là lần đầu tiên dòng xe máy điện Honda ICON e: được giảm giá ở Việt Nam. Tuy nhiên, ngay cả sau khi giảm giá, mẫu xe này vẫn đắt hơn so với những đối thủ như VinFast Evo Grand hay Yadea Oris.

Sau khi ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2025, Honda ICON e: đã được sản xuất tại nhà máy ở Phú Thọ. Đây là mẫu xe máy điện đầu tiên của Honda được lắp ráp tại Việt Nam. Ngoài ra, đây còn là mẫu xe máy điện phù hợp với đối tượng học sinh vì không cần bằng lái. Đồng thời, Honda ICON e: còn sở hữu yên chỉ cao 742 mm, khoảng sáng gầm 132 mm và trọng lượng 89 kg.

Số hóa - Xe

Honda Việt Nam giảm 5 triệu đồng cho xe máy điện ICON e:

Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố ưu đãi dành cho mẫu xe gắn máy điện ICON e:, áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 17/02/2026 đến hết ngày 31/03/2026.

Theo đó, khách hàng mua xe Honda ICON e: tại các Cửa hàng Bán xe máy và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) có kinh doanh xe điện trong thời gian chương trình sẽ được nhận ưu đãi tiền mặt trị giá 5.000.000 đồng.

Số hóa - Xe

Honda Việt Nam bán pin xe máy điện ICON e: từ 9,62 triệu đồng

Bên cạnh hình thức thuê pin đối với xe máy điện Honda ICON e:, Honda Việt Nam bổ sung thêm lựa chọn mua pin cho mẫu xe này.

Honda Việt Nam vừa công chính sách bán pin kèm theo cho xe máy điện ICON e:. Cụ thể: Giá bán lẻ đề xuất cho mỗi pin là 9,62 triệu đồng (đã gồm VAT 8%) hoặc 9,8 triệu đồng (đã gồm VAT 10%). Pin mua kèm xe được bảo hành 2 năm, trong khi pin mua rời để thay thế hoặc bổ sung được bảo hành 1 năm.

Số hóa - Xe

Honda ICON e: tại Việt Nam, xe máy điện cho học sinh có gì?

Thiết kế nhỏ gọn, dễ vận hành, không cần bằng lái và giá rẻ, ICON e: là bước đi chiến lược của Honda trong lộ trình điện hóa phương tiện giao thông ở Việt Nam.

Trước bối cảnh nhu cầu di chuyển xanh, tiết kiệm và tiện lợi ngày càng tăng, đặc biệt tại các đô thị đông đúc, Honda Việt Nam chính thức ra mắt mẫu xe máy điện đầu tiên do hãng tự sản xuất trong nước: Honda ICON e: - mẫu xe nhắm tới đối tượng học sinh, sinh viên và người đi làm trẻ tuổi, những người cần một phương tiện nhỏ gọn, dễ sử dụng, không đòi hỏi bằng lái và chi phí vận hành thấp.

