Xe máy điện Honda ICON e: tại Việt Nam giảm giá tới 5 triệu đồng.

Ngoài việc giảm giá thêm 5 triệu đồng, mẫu xe máy điện Honda ICON e: còn được hãng áp dụng mức lãi suất ưu đãi từ nay đến hết ngày 31/07/2026.

Honda Việt Nam vừa triển khai chương trình ưu đãi giảm giá dành cho dòng xe máy điện ICON e:. Theo đó, từ nay đến hết ngày 31/07/2026, khách hàng trên toàn quốc khi mua xe gắn máy điện ICON e: tại các cửa hàng bán xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) sẽ được nhận ưu đãi tiền mặt trị giá 5 triệu đồng.

Với chương trình ưu đãi kể trên, giá bán của Honda ICON e: được giảm xuống chỉ còn từ 21,9-22,3 triệu đồng. Tuy nhiên, giá ưu đãi này chưa bao gồm chi phí thuê pin 350.000 đồng/tháng. Nếu mua pin, khách hàng cần chi số tiền 10 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng khi mua xe gắn máy điện Honda ICON e: sẽ được hưởng đồng thời ưu đãi kép: mức hỗ trợ tiền mặt hấp dẫn và chính sách trả góp với lãi suất ưu đãi chỉ từ 0,55%/tháng (chỉ trả từ 196.000 đồng/tháng).

Honda ICON e: là mẫu xe gắn máy điện hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị, với thiết kế nhỏ gọn, hiện đại và thân thiện với môi trường. Thông qua chương trình ưu đãi lần này, Honda Việt Nam kỳ vọng giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn với xe điện, đồng thời khuyến khích xu hướng di chuyển xanh và tiết kiệm.

Ngoài Honda ICON e:, chương trình trả góp lãi suất thấp còn được áp dụng cho nhiều mẫu xe máy khác bao gồm: Wave Alpha, Wave RSX, Blade, Future, Vision, LEAD, Air Blade 160/125, Vario 160/125, SH 350/160/125, SH Mode, Winner R và các dòng xe điện. Chương trình được triển khai thông qua các công ty tài chính, giúp tối ưu chi phí và mang đến giải pháp sở hữu xe dễ dàng, nhanh chóng hơn cho khách hàng.