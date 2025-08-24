Hà Nội

Hơn 300.000 đoạn chat Grok riêng tư bị Google lộ

Số hóa

Hơn 300.000 đoạn chat Grok riêng tư bị Google lộ

Hàng trăm ngàn đoạn chat riêng tư với Grok đã bị Google lập chỉ mục, hé lộ nguy cơ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng chỉ vài tuần sau sự cố tương tự của ChatGPT.

Thiên Trang (TH)
Một phát hiện gây sốc cho thấy hơn 300.000 đoạn chat riêng tư với Grok bị công khai trên Google.
Nguyên nhân xuất phát từ tính năng Chia sẻ, vốn tạo ra đường link nhưng không giới hạn quyền truy cập.
Điều này khiến các công cụ tìm kiếm tự động quét và lập chỉ mục, biến nội dung riêng tư thành công khai.
Không ít người dùng đã chia sẻ thông tin nhạy cảm như email, số điện thoại và dữ liệu sức khỏe.
Sự cố đặt ra nguy cơ lạm dụng thông tin và ảnh hưởng danh dự cá nhân ở mức nghiêm trọng.
Điều đáng lo ngại là Grok không cảnh báo rõ ràng cho người dùng về rủi ro khi nhấn nút Chia sẻ.
Các chuyên gia bảo mật cho rằng đây là một lỗi hệ thống và cho thấy lỗ hổng toàn ngành AI.
Nếu không bảo vệ dữ liệu tốt hơn, các nền tảng AI sẽ đánh mất niềm tin - tài sản quý giá nhất.
