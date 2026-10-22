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Sống xanh

Hơn 159 tấn chất thải xây dựng tập kết, chôn lấp ven đê sông Lô

Công an xã Sông Lô (Phú Thọ) vừa phát hiện vụ tập kết, chôn lấp hơn 159 tấn chất thải rắn xây dựng ven đê tả sông Lô.

Khánh Hoài

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Công an xã Sông Lô vừa phát hiện vụ tập kết, chôn lấp hơn 159 tấn chất thải rắn xây dựng ven đê tả sông Lô.

Trước đó, khoảng 9h ngày 9/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đê tả sông Lô, thuộc thôn Thượng Thọ, xã Sông Lô, tổ công tác Công an xã Sông Lô phát hiện tại khu đất ven đê, đối diện nhà ông L.V.H. (sinh năm 1987, trú tại thôn Thượng Thọ) có dấu hiệu tập kết, đổ thải chất thải rắn xây dựng.

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Hiện trường vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, Công an xã xác định số chất thải trên có liên quan đến ông L.V.H. Công an xã đã mời ông H. cùng những người có liên quan đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an, ông H. khai nhận số chất thải rắn xây dựng được thu gom trong quá trình tham gia phá dỡ, san gạt tại các công trình nhà dân. Theo lời khai, số vật liệu này do người dân cho, được ông H. tích góp từ đầu năm 2026. Sau đó, ông vận chuyển về khu đất trống đối diện nhà mình để tập kết, chôn lấp nhằm san gạt mặt bằng làm bãi đỗ xe và bán cho người có nhu cầu.

Tổ công tác đã tiến hành cân, xác định tổng khối lượng chất thải rắn xây dựng tại khu vực trên là 159 tấn 620 kg. Hiện Công an xã Sông Lô đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ các tình tiết liên quan để giải quyết vụ việc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

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(Nguồn: VTV24)
#Công an xã Sông Lô #chôn lấp hơn 159 tấn chất thải rắn

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