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Sống xanh

16 xã, phường ở Bắc Ninh nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm

Qua tổng hợp theo dõi, có 16 xã, phường ở Bắc Ninh nằm trong vùng cảnh báo cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) gồm Hợp Thịnh, Hiệp Hoà, Hoàng Vân, Yên Thế, Bố Hạ...

Khánh Hoài

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Bắc Ninh và tổng hợp của Chi cục Kiểm lâm, tính đến 14/10, tình hình thời tiết trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ duy trì ở mức cao từ 32,4 - 33,8 độ C, độ ẩm tương đối thấp chỉ từ 52 - 58%, làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng tại nhiều khu vực.

Toàn thành phố hiện có 70 xã, phường dự báo nguy cơ cháy rừng ở cấp III (Cấp cao), cấp IV (Cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

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Ảnh minh họa.

Qua tổng hợp theo dõi, có 16 xã, phường nằm trong vùng cảnh báo cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) gồm: Hợp Thịnh, Hiệp Hoà, Hoàng Vân, Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến, Đại Sơn, Sơn Động, Tây Yên Tử, Dương Hưu, Yên Định, An Lạc, Vân Sơn, Tuấn Đạo.

Có 38 địa phương hiện đang ở cấp IV (Cấp nguy hiểm) gồm: Ngọc Thiện, Nhã Nam, Phúc Hoà, Quang Trung, Tân Yên, Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Sơn Hải, Tân Sơn, Biên Sơn, Sa Lý, Lục Sơn, Trường Sơn, Cẩm Lý, Đông Phú, Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Lũng, Bảo Đài, Nam Dương, Kiên Lao, Chũ, Phượng Sơn, Đào Viên, Bồng Lai, Hạp Lĩnh, Kinh Bắc, Nam Sơn, Tam Sơn, Vũ Ninh, Đông Cứu, Đại Đồng, Liên Bão, Phật Tích, Phù Lãng, Tân Chi, Tiên Du cấp dự báo cháy rừng hiện đang ở cấp IV (cấp nguy hiểm).

16 xã, phường được đặt trong tình trạng cảnh báo cấp III (Cấp cao) gồm: Đồng Việt, Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong, Tân An, Yên Dũng, Cảnh Thuỵ, Tự Lạn, Việt Yên, Nếnh, Vân Hà, Lạng Giang, Mỹ Thái, Kép, Tân Dĩnh, Tiên Lục.

Để chủ động phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh yêu cầu UBND các xã, phường và chủ rừng triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp.

Đối với các xã, phường có cấp dự báo cháy rừng ở cấp V: Ban Chỉ huy phòng, chống cháy rừng thành phố, cấp xã, các chủ rừng tổ chức lực lượng tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm cháy, bảo đảm trực 24/24 giờ trong ngày (quản lý chặt chẽ người và phương tiện vào rừng); nghiêm cấm người dân đốt dọn thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng, làm giảm vật liệu cháy trong rừng và sử dụng lửa trong rừng, ven rừng.

Đối với khu vực cấp IV, nghiêm cấm hoàn toàn việc đốt dọn thực bì, sử dụng lửa trong và ven rừng. Tăng cường lực lượng túc trực 12/24 giờ (từ 9h đến 21h), tập trung cao độ vào khung giờ cao điểm từ 11h đến 19h để kịp thời dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh.

Đối với khu vực cấp III, nghiêm cấm đốt nương rẫy; duy trì lực lượng canh phòng trực 10/24 giờ (từ 10h đến 20h) và sẵn sàng huy động phương tiện, lực lượng tại chỗ khi xảy ra sự cố.

Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh cũng đề nghị Chủ tịch UBND các địa phương và chủ rừng thường xuyên thông báo thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, cấp dự báo cháy rừng và tình hình cháy rừng hàng ngày tại địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khi xảy ra cháy rừng, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức chữa cháy, dập tắt sớm đám cháy; phối hợp điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy, truy tìm thủ phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. (Nguồn: BTV).
#Bắc Ninh #nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm #cháy rừng

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