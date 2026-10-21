Yamaha PG-1 sở hữu ngôn ngữ thiết kế cá tính, pha trộn giữa vẻ ngoài khác biệt và tinh thần tự do, có thể trở thành một phần trong phong cách của người sở hữu.

Video: Đánh giá nhanh Yamaha PG1 ABS phiên bản mới.

Người trẻ có cách riêng để tận hưởng nhịp sống đô thị và thể hiện cá tính qua từng lựa chọn thường ngày. Từ gu thẩm mỹ đến cách khám phá thành phố, mỗi người đều có thể tạo nên một nét riêng, vừa năng động, phóng khoáng vừa mang đậm dấu ấn cá nhân.

Chất riêng được tìm thấy từ những điều bình dị giữa lòng đô thị

Giữa nhịp sống đô thị náo nhiệt, người trẻ có thể tìm thấy niềm vui từ những trải nghiệm bình dị như ghé một quán ăn local, dạo qua những con phố nhộn nhịp hay khám phá những góc nhỏ ít người biết đến. Đôi khi, chỉ cần chậm lại một chút để quan sát và cảm nhận, những điều quen thuộc cũng có thể hé lộ nét đẹp riêng ẩn sau sự hối hả thường ngày. Không cần những kế hoạch cầu kỳ, chính những khoảnh khắc giản dị ấy cũng đủ để mỗi người tận hưởng thành phố theo cách của mình.

Yamaha PG-1 giúp người trẻ "chill" trong cuộc sống đô thị tấp nập.

Cách tận hưởng thành phố ấy cũng dần phản ánh lối sống và những lựa chọn của mỗi người trong đời thường. Từ việc chọn một địa điểm yêu thích để dừng chân, chủ động khám phá những cung đường mới đến cách ăn mặc hay sắp xếp thời gian cá nhân, người trẻ có thể biến những hoạt động quen thuộc thành trải nghiệm mang dấu ấn riêng. Bởi vậy, việc thể hiện cá tính không nhất thiết phải đến từ những dịp đặc biệt, mà có thể bắt đầu ngay trong cách mỗi người sống, di chuyển và trải nghiệm thành phố mỗi ngày.

Khi việc di chuyển là một phần không thể thiếu của đời sống đô thị, lựa chọn phương tiện phù hợp với nhu cầu và gu thẩm mỹ cũng trở thành một cách thể hiện bản thân. Không chỉ phục vụ việc đi lại, chiếc xe còn đồng hành cùng người trẻ trên những hành trình khám phá thành phố, từ các cung đường quen thuộc đến những điểm đến mới mẻ. Vì vậy, một chiếc xe mang thiết kế phá cách là lựa chọn được nhiều bạn trẻ cân nhắc để thể hiện cá tính, đồng thời tự tin tận hưởng mọi hành trình và không gian sống theo cách mình yêu thích.

Yamaha PG-1 tạo dấu ấn đặc biệt với diện mạo cá tính, phóng khoáng.

PG-1 - khi chiếc xe trở thành một phần của chất riêng đầy phong cách

Yamaha PG-1 sở hữu ngôn ngữ thiết kế cá tính, pha trộn giữa vẻ ngoài khác biệt và tinh thần tự do, tạo nên một chiếc xe không chỉ để sử dụng mà còn có thể trở thành một phần trong phong cách của người sở hữu. Dàn áo khỏe khoắn, ốp hông lấy cảm hứng từ văn hóa trượt ván và lướt sóng thập niên 1970 cùng cụm đèn tròn cổ điển tạo nên diện mạo cá tính, gợi lên tinh thần phóng khoáng và ưa khám phá của người trẻ.

Cùng với đó, yên xe đôi và hệ thống giảm chấn dưới yên của mẫu xe mang lại tư thế ngồi thoải mái cho cả những hành trình rong ruổi trong đô thị. Nhờ đó, người dùng có thể thuận tiện di chuyển trong lịch trình hằng ngày, từ đi làm, gặp gỡ bạn bè đến những chuyến dạo phố vào cuối tuần.

Yamaha PG-1 sở hữu động cơ 113,7cc, đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày và những chuyến đi xa.

Yamaha PG-1 có 15 lựa chọn màu sắc trên 3 phiên bản, giúp người dùng dễ dàng tìm được diện mạo phù hợp với sở thích. Từ thiết kế khỏe khoắn đến tinh thần tự do, phóng khoáng, PG-1 mang đến một lựa chọn phương tiện vừa đáp ứng nhu cầu di chuyển, vừa thể hiện cá tính riêng trong cuộc sống hằng ngày.

Bên cạnh thiết kế, khả năng vận hành cũng giúp PG-1 đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng. Động cơ 113,7cc vận hành bền bỉ, với mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 1,76 lít/100km, PG-1 cho phép người trẻ di chuyển linh hoạt trong nhịp sống đô thị tấp nập và chủ động hơn về mức tiêu hao nhiên liệu. Ngoài ra, chiếc xe còn có thể đồng hành trong những chuyến đi khám phá ngắn dịp cuối tuần, giúp người dùng mở rộng trải nghiệm ngoài những cung đường quen thuộc.

Bên cạnh động cơ, Yamaha PG-1 cũng sở hữu nhiều trang bị hỗ trợ vận hành trên nhiều điều kiện mặt đường.

Trọng lượng xe khoảng 107kg giúp việc điều khiển trở nên thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước trên phiên bản Cao cấp và Giới hạn hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn trong các tình huống phanh gấp hoặc khi di chuyển trên mặt đường trơn trượt. Lốp gai IRC GP-22S có diện tích tiếp xúc lớn, tăng độ bám đường và mang lại cảm giác ổn định trên cả đường nhựa lẫn những cung đường gồ ghề. Phuộc trước chữ H cùng phuộc sau chịu tải tốt giúp xe vận hành ổn định trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

Trên phiên bản Cao cấp và Giới hạn, Yamaha PG-1 còn được trang bị màn hình LCD tròn hiển thị các thông tin cần thiết như tốc độ, cấp số, mức nhiên liệu, mức tiêu hao nhiên liệu và cảnh báo ABS, giúp người lái dễ dàng theo dõi thông tin trong suốt hành trình.

Với thiết kế khác biệt, nhiều lựa chọn màu sắc và khả năng vận hành linh hoạt, Yamaha PG-1 kết hợp nhu cầu di chuyển với mong muốn thể hiện phong cách cá nhân. Từ những chuyến đi thường nhật giữa lòng thành phố đến những lần khám phá địa điểm mới vào cuối tuần, mỗi hành trình đều là cơ hội để người trẻ tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.