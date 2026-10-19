Bắc Ninh phổ cập kỹ năng số an toàn gắn với phát triển sinh kế

Chương trình được triển khai theo đề nghị của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tại Công văn số 330/CV-NCA ngày 9/10/2026.

Theo Sở khoa học và Công nghệ TP Bắc Ninh, từ ngày 21/10 đến 21/11/2026, Chương trình “Phổ cập kỹ năng số an toàn và ứng dụng năng lực số trong sinh kế cho lao động khu vực” được triển khai thí điểm tại Bắc Ninh, với các buổi tập huấn trực tiếp, trực tuyến kết hợp thực hành.

Chương trình hướng tới trang bị kỹ năng sử dụng công cụ số an toàn, hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Chương trình được triển khai theo đề nghị của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tại Công văn số 330/CV-NCA ngày 9/10/2026.

Chương trình gồm ba buổi tập huấn chính.

Đối tượng hướng tới là các hộ gia đình có sản phẩm OCOP, chủ thể OCOP, hộ kinh doanh tự sản xuất, người sáng tạo nội dung số phục vụ giới thiệu sản phẩm và người lao động có nhu cầu phát triển sinh kế mới. Nội dung đào tạo được thiết kế theo hướng gắn kiến thức với thực hành trên chính sản phẩm, kênh bán hàng và hoạt động kinh doanh của học viên.

Sau thời gian đào tạo, học viên tiếp tục được hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh đến ngày 31/01/2027.

Sở khoa học và Công nghệ TP Bắc Ninh cho biết, từ ngày 22/11/2026 đến ngày 31/1/2027, học viên tiếp tục được hướng dẫn đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, duy trì hoạt động bán hàng và khai thác cơ hội kinh doanh trong dịp Tết. Chương trình đặt mục tiêu có tối thiểu 15 học viên hình thành sinh kế số ổn định vào cuối giai đoạn đồng hành.

Thông qua các buổi tập huấn và hoạt động hỗ trợ sau đào tạo, chương trình hướng tới giúp người dân nâng cao kỹ năng sử dụng công cụ số, thực hiện giao dịch an toàn, từng bước mở rộng kênh bán hàng và tiếp cận khách hàng trên môi trường trực tuyến.

Qua đó, việc ứng dụng thương mại điện tử và công nghệ số trong hoạt động của hộ sản xuất, kinh doanh, đặc biệt đối với các sản phẩm OCOP, có thêm điều kiện để phát triển, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn Bắc Ninh.