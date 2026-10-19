Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống xanh

Bắc Ninh phổ cập kỹ năng số an toàn gắn với phát triển sinh kế

Chương trình được triển khai theo đề nghị của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tại Công văn số 330/CV-NCA ngày 9/10/2026.

Bảo Ngân

Theo Sở khoa học và Công nghệ TP Bắc Ninh, từ ngày 21/10 đến 21/11/2026, Chương trình “Phổ cập kỹ năng số an toàn và ứng dụng năng lực số trong sinh kế cho lao động khu vực” được triển khai thí điểm tại Bắc Ninh, với các buổi tập huấn trực tiếp, trực tuyến kết hợp thực hành.

Chương trình hướng tới trang bị kỹ năng sử dụng công cụ số an toàn, hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Chương trình được triển khai theo đề nghị của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tại Công văn số 330/CV-NCA ngày 9/10/2026.

cats-8300.jpg
Chương trình gồm ba buổi tập huấn chính.

Đối tượng hướng tới là các hộ gia đình có sản phẩm OCOP, chủ thể OCOP, hộ kinh doanh tự sản xuất, người sáng tạo nội dung số phục vụ giới thiệu sản phẩm và người lao động có nhu cầu phát triển sinh kế mới. Nội dung đào tạo được thiết kế theo hướng gắn kiến thức với thực hành trên chính sản phẩm, kênh bán hàng và hoạt động kinh doanh của học viên.

Sau thời gian đào tạo, học viên tiếp tục được hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh đến ngày 31/01/2027.

Sở khoa học và Công nghệ TP Bắc Ninh cho biết, từ ngày 22/11/2026 đến ngày 31/1/2027, học viên tiếp tục được hướng dẫn đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, duy trì hoạt động bán hàng và khai thác cơ hội kinh doanh trong dịp Tết. Chương trình đặt mục tiêu có tối thiểu 15 học viên hình thành sinh kế số ổn định vào cuối giai đoạn đồng hành.

Thông qua các buổi tập huấn và hoạt động hỗ trợ sau đào tạo, chương trình hướng tới giúp người dân nâng cao kỹ năng sử dụng công cụ số, thực hiện giao dịch an toàn, từng bước mở rộng kênh bán hàng và tiếp cận khách hàng trên môi trường trực tuyến.

Qua đó, việc ứng dụng thương mại điện tử và công nghệ số trong hoạt động của hộ sản xuất, kinh doanh, đặc biệt đối với các sản phẩm OCOP, có thêm điều kiện để phát triển, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn Bắc Ninh.

>>> Xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.
#phổ cập kỹ năng số an toàn gắn với phát triển sinh kế #Hiệp hội An ninh mạng quốc gia #Bắc Ninh

Bài liên quan

Sống xanh

Thi công dự án VSIP Hà Tĩnh, phát hiện núi rác chôn dưới lòng đất

Sau khi phát hiện “núi rác”, chủ đầu tư Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh đã báo cáo cơ quan chức năng, tuy nhiên việc xử lý khối rác này đang gặp nhiều khó khăn.

Ngày 19/10, theo ghi nhận của PV, tại khu vực thực hiện Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1, do Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh làm chủ đầu tư), nhiều tấn rác thải sinh hoạt vẫn nằm rải rác trên mặt bằng.

Cụ thể, rác thải chủ yếu là túi nilon, bao bì nhựa và các loại chất thải sinh hoạt tồn đọng lâu ngày, được chất thành từng đống lớn. Một số khu vực được phủ bạt nhưng bạt đã bong, để lộ lượng rác bên dưới chưa được xử lý.

Xem chi tiết

Sống xanh

Vịt chết bất thường khi nước sông Cầu đổi màu tại Thái Nguyên

Chính quyền và công an xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra hiện trường, ghi nhận tình trạng nước sông đổi sang màu trắng sữa.

Vào khoảng thời gian tầm hơn 2 tháng trở lại đây, nguồn nước đầu nguồn sông Cầu đoạn qua xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên thường xuyên chuyển sang màu trắng sữa, vịt nuôi trên sông chết bất thường khiến người dân lo lắng.

Theo tìm hiểu của phóng viên TTXVN, người dân trú tại thôn Bình An (xã Bạch Thông) và một số khu vực dọc sông Cầu phản ánh tình trạng nước sông đổi màu bất thường. Tình trạng này đã diễn ra nhiều lần, mới nhất là vào sáng 16/10, nước sông đổi sang màu trắng sữa, đục ngầu. Tại khu vực sông cầu chảy qua địa phận thôn Bình An, bằng mắt thường có thể nhận thấy cả một đoạn sông có màu trắng đục và bốc mùi hôi.

Xem chi tiết

Sống xanh

Rác chất đống, bốc mùi hôi thối ở xã Xuân Du, Thanh Hóa

Rác thải sinh hoạt ùn ứ khoảng nửa tháng tại xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa, chất đống, bốc mùi hôi thối, thu hút ruồi muỗi, ảnh hưởng đời sống người dân.

Rác chất đống, mùi hôi thối bủa vây khu dân cư

Những ngày qua, tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng kéo dài tại xã Xuân Du khiến người dân lo lắng, bức xúc. Rác từ các hộ gia đình, cơ quan, trường học không được vận chuyển đi xử lý, ngày càng chất đống, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan khu dân cư.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công nghệ mở hướng phát triển nông nghiệp tuần hoàn

Công nghệ mở hướng phát triển nông nghiệp tuần hoàn

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xác định là những giải pháp quan trọng thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn, góp phần tối ưu tài nguyên, tận dụng phụ phẩm, giảm chất thải và nâng cao hiệu quả sản xuất.